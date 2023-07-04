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曼哈頓地鐵站衝突 男被砍多刀 警追緝2嫌

記者許君達／紐約報導
警方公布砍人案件其中一名嫌疑人影像。(市警提供)
警方公布砍人案件其中一名嫌疑人影像。(市警提供)

曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站日前發生砍人案，一名28歲男子在與人爭吵的過程中被兩人連砍數刀，負傷送醫，嫌犯逃逸，警方公布了嫌疑人信息，並尋求民眾協助緝嫌。

警方公布的信息顯示，案件發生於2日凌晨1時45分左右，受害男子在地鐵L線「14街-聯合廣場」(14th Street-Union Square Station)站台上與兩名身分不明的人發生爭執，隨後，兩人用某種「切割工具」向他的身體上連砍多下。砍人後，兩名嫌疑人登上一列開往布碌崙(布魯克林)方向的L線列車逃走。傷者此後爬上地鐵站樓梯求救，並被送醫，現情況穩定、無生命危險。

警方目前正在搜尋兩名犯罪嫌疑人的行蹤，並公布了一段事發前嫌疑人進入車站的監控影像。影像透露了其中一名嫌疑人的外貌特徵：此人為非洲裔，身穿灰色連帽衫、白色短褲和白色運動鞋襪，頭戴深色紐約洋基隊(New York Yankees)棒球帽。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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