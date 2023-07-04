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法拉盛無證駕車藏槍毒 1嫌被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
109分局警員抓獲無證開車、且帶有槍枝及毒品的一名嫌犯。(取自109分局推特)
109分局警員抓獲無證開車、且帶有槍枝及毒品的一名嫌犯。(取自109分局推特)

一名男性嫌犯近日在法拉盛駕駛被警方攔下，警方在車中發現藏槍藏毒後被捕，槍枝已經上膛且從外州盜竊，嫌犯被控非法持武及非法持有管控物品重罪。

根據管轄法拉盛的109市警局，本月1日，27歲的男性西語裔嫌犯樂拉(Alec Lara)，在法拉盛駕駛一輛帶有車窗貼膜以及車牌套(license plate cover)的雪佛蘭(Chevrolet)轎車。109分局公共安全支隊警員將他攔下，檢查後發現他的駕照已被吊銷。

此後，警員們開始搜查他的座車，並發現車內還有一支裝填有9毫米子彈的手槍，在核對序列號後，他們發現這把槍是從弗吉尼亞州盗竊而來。此外，車中還發現有「大量毒品」。

警方在當日凌晨12時53分將他逮捕，嫌犯被控非法持武重罪、非法持有管制物品重罪、嚴重無證駕駛車輛(aggravated unlicensed operator of vehicles)、以及無車牌上路違規，目前已被移交至皇后區刑事法庭，下次出庭時間為6日。

紐約市議會已在去年春天實施由議員霍頓(Robert Holden)提出的第22號地方法(Local Law 22)，禁止銷售任何用作隱藏或遮蓋車牌的物品，但有調查指出，市面上不少大型連鎖店仍大賣車牌蓋產品，議員籲加強罰則杜絕違法鎖售。

法拉盛 駕照 紐約市

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