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四九同鄉會 啟用8大道新會址

記者胡聲橋／紐約報導
四九同鄉會8大道新會址啟用。(記者胡聲橋／攝影)
四九同鄉會8大道新會址啟用。(記者胡聲橋／攝影)

四九同鄉會布碌崙(布魯克林)8大道新會址啟用儀式日前舉行，四九同鄉會的領導班子和成員，紐約僑界的代表等出席了新會址啟用儀式。

四九同鄉會成立於2022年3月11日，該會主席林偉成在啟用儀式上說，四九同鄉會成立以來，積極服務社區、服務鄉親，得到了社會各界的好評，會員從剛成立時的200多人迅速發展到如今的800多人，為了滿足會員需要，該會決定選用60街817號二樓為其新會址。

四九同鄉會8大道新會址啟用。(記者胡聲橋／攝影)
四九同鄉會8大道新會址啟用。(記者胡聲橋／攝影)

美洲至孝篤親總公所元老陳衛平、紐約華人總公所主席伍灼勝、台山鄉親會主席陳志良、美國沖蔞同鄉總會主席麥德森等，出席了新會址啟用儀式並講話。

新會址內設會議室、辦公室、會員休息室以及社區服務中心，將來準備向鄉親及會員提供免費的英文信件翻譯，免費辦理健康證、免費申請社會福利等一系列方便鄉親的公益服務。

四九是隸屬於廣東著名僑鄉台山的一個鎮，多年來，眾多四九鄉親在世界各地定居，他們不僅在海外扎根生存，還將賺來的錢寄回家鄉，支援家鄉建設。

台山是著名的排球之鄉。在不久前結束的2023年第八屆「振興杯」紐約9人排球邀請賽上，四九隊獲得了青年男子組冠軍，展現了驚人的實力。

布碌崙 8大道 華人

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