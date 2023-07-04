美東華人僑團 曼哈頓華埠遊行慶祝國慶

十多家美東僑團日前在華埠舉行慶祝美國國慶遊行。(記者許君達／攝影)

美東華人 社團聯合總會、紐約人力資源協會、美國福建公所等十多家僑團，近日在曼哈頓華埠 的劉錦廣場(Kimlaw Square)共同舉行美國國慶慶祝大會及遊行，數千名參與者揮舞著美國國旗走過華埠的街道，表達對自己所生活國家的祝福。

遊行開始前，參加集會的人群在劉錦廣場齊唱美國國歌，並邀請包括華人在內的各族裔藝術家獻上舞龍舞獅、歌舞以及拉丁音樂，市議員候選人莊文怡、周國東，以及前州眾議員楊愛倫到場支持。

華人高舉美國國旗，表達對美國的祝福。(記者許君達／攝影)

活動當日天氣潮濕炎熱，在室外站一段時間就能讓人汗流浹背，不過華人們載歌載舞參與遊行的熱情不減。遊行路線從劉錦廣場出發，先沿東百老匯 (East Broadway)行至曼哈頓大橋下，然後轉入愛烈治街(Eldridge St.)向北，一直遊行至布隆街(Broome St.)結束。

遊行隊伍由美國連江同鄉會捐贈的彩車引領，各社團組成的方陣，揮舞著美國國旗跟隨彩車前進，沿途吸引了為數不少的居民與遊客旁觀。連江同鄉會主席張雲表示，祝願世界和平，也希望美中兩國的友誼萬古長青。

紐約水墨舞美書畫社受邀參加遊行。帶隊團長杜鵑介紹，書畫社當日組織了16人的團隊，有成人也有兒童。團隊成員都住在皇后區，當日長途跋涉、從法拉盛趕到華埠。她們身著漢服，在遊行隊伍中翩翩起舞，吸引了大量目光。

舞龍舞獅隊伍彰顯華人文化底色。(記者許君達／攝影)

遊行活動吸引了東百老匯的大量華人前往觀看。居民鄭先生表示，看到華人們表達對美國的熱愛和祝福，心情既愉悅又略有些複雜。他希望美國政府以後不要再對華人，尤其是福州人另眼相看。「每個人群裡都有好人也有壞人，我們普通福州人熱愛美國，把我們全部當成間諜對待，讓人很難接受。」

一位伊朗裔遊客正利用周末時間在華埠寫生，正好遇到了遊行隊伍，她表示，這樣的活動很有意思，能吸引她更多了解華人文化。她同時也對華人慶祝美國國慶的行動表達了讚賞，「我們都是離開母國來到這裡的新移民，美國包容了我們，我們當然也知道感恩。」