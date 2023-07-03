打擊毒駕 史島檢察官盼增用毒識別專家

為打擊吸毒後開車，史島檢察官希望增加識別「用毒者」專家的人數。(Getty Images)

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)日前表示，為了抓住吸毒後開車的駕駛員，並對其進行起訴，史島迫切需要更多經過專門訓練的能識別「用毒者」的警察 。

麥文瀚稱，史島目前只有一名識別「用毒者」專家(DRE)，與2021年紐約州大麻 剛合法化時相比沒有增加；這一人要為為50萬居民服務，遠遠不夠。

識別「用毒者」專家是接受過全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)與國際警察局長協會(IACP)批准的接受過專門培訓的警官，被認為是毒品識別領域的專家。他們在針對涉嫌吸毒司機的審判中提供專家證詞，以確保案件取得進展，並且是成功起訴被告並將其定罪所必需的。

2021年，州府新成立的大麻管理辦公室撥款3600萬元用於識別「用毒者」專家的培訓，後來在州眾議員萊利(Michael Reilly)的倡導下，又增加了1000萬元，總計4600萬元。據悉，2018年全市有15名識別「用毒者」專家，史島有一名。五年之後，紐約市一共增加了4位這方面的專家，達19人，但史島沒有增加。

麥文瀚說，史島檢方非常關注毒駕案件，特別是涉及大麻的案件，因為目前還沒有針對大麻影響下駕駛的現場測試，所以必須利用識別「用毒者」專家的觀察結果。在新冠疫情期間，毒駕的案件和被逮捕的人數同時下降，現在隨著疫情結束，這方面的數字又開始回升。

據研究，每4萬5000名居民應配備一名識別「用毒者」專家。照此比例，有2000萬人口的紐約州應該有447名經過培訓的專家；人口約847萬的紐約市應有大約188名專家，而不是目前的19名；人口大約50萬的史島就應該有11名這方面的專家，而不是1名。

NHTSA在2018年進行的研究顯示，在車禍中喪生並接受毒品檢測 的司機中，有46%的檢測結果呈陽性；州交通安全委員會稱，他們計畫到2023年底將全州受過培訓的識別「用毒者」專家人數增加至550名。