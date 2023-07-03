我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

布碌崙第20學區新設3公校 討論調整學區

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙第20學區明年將新建投入使用的三所公校以及特殊教育學校K464。(第20學區委員會提供)
布碌崙第20學區明年將新建投入使用的三所公校以及特殊教育學校K464。(第20學區委員會提供)

華裔學生眾多的布碌崙(布魯克林)第20學區委員會(ECE 20)日前舉行網上特別會議，聽取學委委員、家長對於建立三所新學校後，調整現有學區規畫(rezoning)的意見和想法。

第20學區明年將啟用三所新公校，分別是位於3大道6740號的K053小學，位於13大道6312號的K676小學和位於86街650號的K322中學，另外也將新建有一所特殊教育學校K464。第20學區委員會華裔委員趙愷文介紹，這三所公校目前正在建設中，預計將於明年建成投入使用。

為了使學區規畫更適合社區新增學校的新情況，20學區已向市府提議，調整原有的學區規畫。調整學區規畫共分需求確認、社區參與、數據和假設情況分析、呈交建議和學委投票五個步驟，目前正處於數據和假設情況分析的階段。20學區為此舉行這次特別會議，聽取學委委員和家長就調整學區規畫聽到或提出的意見建議。

第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)主持了這次特別會議。他說，調整現有的學區規畫可能對當地家庭造成較大影響，有的學生可能會畫分到和以前不同的學區。為此，他希望充分聽取家長和社區人士對此的看法，從而提出考慮周全的建議。學委委員趙愷文說，他們希望分區對好學校的影響能降到最低，也希望分區能盡可能合理一些，這樣同學們可以不走太遠的路，最好也有公車通行。

鑒於網上會議涉及的範圍有限，斯托表示將聽取更多社區的意見，他呼籲第20學區內的家長，尤其是三所新學校周圍社區的家長踴躍參與討論，可以直接向學委委員提出意見建議，也可撥打第20學區電話(718) 759-3921，或發電子郵件至[email protected]，也可在社交媒體等向他們表達看法。

學區 公校 華裔

上一則

八大道網吧 售出Take 5頭獎彩票

下一則

法拉盛街坊節人氣旺 民眾盼更多種類

延伸閱讀

華協會戴克高地老人中心開幕

華協會戴克高地老人中心開幕
美國現象／下架異書 反性別認同

美國現象／下架異書 反性別認同
聖瑪利諾學區首設沉浸式中英語教學 秋季卡佛小學開辦

聖瑪利諾學區首設沉浸式中英語教學 秋季卡佛小學開辦
指控學區腐敗 新州保守派揚言秘密攝影

指控學區腐敗 新州保守派揚言秘密攝影

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下