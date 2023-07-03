布碌崙第20學區新設3公校 討論調整學區

布碌崙第20學區明年將新建投入使用的三所公校以及特殊教育學校K464。(第20學區委員會提供)

華裔 學生眾多的布碌崙(布魯克林)第20學區 委員會(ECE 20)日前舉行網上特別會議，聽取學委委員、家長對於建立三所新學校後，調整現有學區規畫(rezoning)的意見和想法。

第20學區明年將啟用三所新公校 ，分別是位於3大道6740號的K053小學，位於13大道6312號的K676小學和位於86街650號的K322中學，另外也將新建有一所特殊教育學校K464。第20學區委員會華裔委員趙愷文介紹，這三所公校目前正在建設中，預計將於明年建成投入使用。

為了使學區規畫更適合社區新增學校的新情況，20學區已向市府提議，調整原有的學區規畫。調整學區規畫共分需求確認、社區參與、數據和假設情況分析、呈交建議和學委投票五個步驟，目前正處於數據和假設情況分析的階段。20學區為此舉行這次特別會議，聽取學委委員和家長就調整學區規畫聽到或提出的意見建議。

第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)主持了這次特別會議。他說，調整現有的學區規畫可能對當地家庭造成較大影響，有的學生可能會畫分到和以前不同的學區。為此，他希望充分聽取家長和社區人士對此的看法，從而提出考慮周全的建議。學委委員趙愷文說，他們希望分區對好學校的影響能降到最低，也希望分區能盡可能合理一些，這樣同學們可以不走太遠的路，最好也有公車通行。

鑒於網上會議涉及的範圍有限，斯托表示將聽取更多社區的意見，他呼籲第20學區內的家長，尤其是三所新學校周圍社區的家長踴躍參與討論，可以直接向學委委員提出意見建議，也可撥打第20學區電話(718) 759-3921，或發電子郵件至[email protected]，也可在社交媒體等向他們表達看法。