法拉盛2未成年 劫車被捕
北法拉盛近日發生一起劫車未遂案件，兩名未成年嫌犯持槍威脅一名華人車主，想要開他的車逃跑，此後二人被當地警方抓獲，被控重竊、搶劫、以及非法持有槍枝罪。
根據市警局，此案發生在29日晚8時10分左右，地點是法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)交威利點大道(Willet Point Blvd.)；當時一名64歲的華裔男子站在他的汽車旁邊，兩名年齡分別在20歲以及17歲的非洲裔男性嫌犯向他走進，其中一名持一把槍枝，並對受害人說「鑰匙」。
受害人隨後交出他的車鑰匙，穿過街道逃跑。兩名嫌犯卻由於某種原因，無法發動車輛，他們隨後徒步向東沿25駕道(25 Dr.)逃跑，並扔掉了受害人的車鑰匙。當兩名警員到達現場時，兩名嫌犯分別在15大道交145街(145 Pl.)、以及13路交145街被捕。一把上膛的黑色槍枝被收繳。
根據市警局的最新數據，最近28天，在包括法拉盛的109轄區，除了一起劫車案外，還發生七起汽車重竊案(Grand Larceny Auto)，案發地點主要在法拉盛北方大道以北的林登丘(Linden Hill)一帶以及白石鎮(Whitestone)。
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