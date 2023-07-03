法拉盛2未成年 劫車被捕

警方收繳劫匪作案用的槍枝。(取自109分局推特)

北法拉盛 近日發生一起劫車未遂案件，兩名未成年嫌犯持槍威脅一名華人 車主，想要開他的車逃跑，此後二人被當地警方抓獲，被控重竊、搶劫、以及非法持有槍枝罪。

根據市警局，此案發生在29日晚8時10分左右，地點是法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)交威利點大道(Willet Point Blvd.)；當時一名64歲的華裔 男子站在他的汽車旁邊，兩名年齡分別在20歲以及17歲的非洲裔男性嫌犯向他走進，其中一名持一把槍枝，並對受害人說「鑰匙」。

受害人隨後交出他的車鑰匙，穿過街道逃跑。兩名嫌犯卻由於某種原因，無法發動車輛，他們隨後徒步向東沿25駕道(25 Dr.)逃跑，並扔掉了受害人的車鑰匙。當兩名警員到達現場時，兩名嫌犯分別在15大道交145街(145 Pl.)、以及13路交145街被捕。一把上膛的黑色槍枝被收繳。