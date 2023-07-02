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福建同鄉會 慶香港回歸26周年暨成立81周年

記者劉梓祁╱紐約報導
美國福建同鄉會舉辦香港回歸26周年暨同鄉會成立81周年慶典活動。(主辦方提供)
美國福建同鄉會舉辦香港回歸26周年暨同鄉會成立81周年慶典活動。(主辦方提供)

美國福建同鄉會1日在皇后區法拉盛舉辦「香港回歸26周年暨同鄉會成立81周年」慶典活動，多位中方、僑團代表及過千位嘉賓出席，以展示其對祖籍國「深情的關懷、堅定的信心、殷切的希望」。

中國駐紐約總領事黃屏出席致詞表示，同鄉會作為美東地區規模最大、歷史最悠久的福建僑團之一，始終堅守「團結鄉親、同舟共濟」的創會宗旨，81年來始終關心支持祖國的建設發展，並積極組織華裔工商界人士回國投資興業，協助總領館幫扶當地僑胞和留學人員，還以實際行動支持「和平統一大業與反獨促統工作」，體現了福建僑團的智慧與勇氣、責任和擔當。

黃屏引述中國國務委員兼外交部部長秦剛語錄，表示海外華人不管身在何處都是炎黃子孫，再大的利益都不及「實現中華民族偉大復興」重要；對於同鄉會而言，矛盾和分歧在所難免，但要求同存異，爭取最大團結。

對於香港回歸，黃屏表示「一國兩制」取得了舉世矚目和公認的成績，如今香港處在「由治及興」的關鍵時刻，其「有利當地同胞，還有利地區和世界發展」，希望廣大美東僑胞做香港發展的推動者。

同時出席的還有中國駐紐約總領館副總領事李仕鵬、同鄉會負責人陳學順和美國福建公所與美國長樂公會代表等。

香港 法拉盛 秦剛

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