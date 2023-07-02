歡樂曲藝社 8日班森賀懷舊歌曲演唱會

歡樂曲藝社將於8日在松柏之家舉辦懷舊歌曲演唱會。(記者胡聲橋╱攝影)

由平均年齡超過65歲華裔年長者組成的「歡樂曲藝社」，日前與布碌崙 (布魯克林)班森賀松柏之家社區服務中心、華人 策劃協會、布碌崙華人聯合會及布碌崙南區居民互助會等組織，共同舉辦記者會，宣布將於8日(周六)，在松柏之家舉辦現場樂隊伴奏懷舊歌曲演唱會，演繹中西流行歌曲，並有精彩伴舞。

「歡樂曲藝社」包括鍵盤、吉他、貝斯、鼓手和手風琴，以及四名歌手。雖然樂團成員的平均年齡超過65歲，但大多樂團成員從早年就開始玩音樂，退休後重拾當年的愛好，組建一支老年樂隊，演繹懷舊老歌，尤其是上世紀7、80年代流行香港的中、西歌曲，為老人創造一個自娛自樂的平台，度過充實和歡樂的晚年。

歡樂曲藝社創辦人黃玉霞介紹說，該社成立於2011年，一開始以粵曲演出為主，2017年起開始在康復中心演唱卡拉OK和舞蹈，2018年組建了一隻現代樂隊，由三名樂手組成。

新冠疫情開始後，Amico老人中心 為樂隊提供了練習場地，這隻樂隊的人員得以增加，成員也有更多的練習時間，整體的表演水平也有了很大提高。

今年5月，該樂隊在紐約中華公所的贊助下，組織了首場較大型的音樂會，獲得了好評。在松柏之家行政總監陳偉儀的鼓勵下，樂隊決定到松柏之家社區服務中心舉行演唱會。活動現場提供各色點心，還有抽獎環節。

演唱會免費，但需憑票入場。索取入場券可致電華策會(718)492-0409、松柏之家(718)621-7960、華聯會(718)232-0055，和布碌崙南區居民互助會(718)-265-9809。