暑假活動多 兒童福利局發布安全提示

兒童福利局發布安全提示，讓兒童快樂安全地度過夏季。(兒童福利局網站)

暑假已經來到，為了讓兒童能夠安全、開心地度過夏季，紐約市 兒童福利 局(ACS)日前發布了多項兒童安全提示，針對戲水、騎自行車、居家、遊樂場安全，以及車內兒童中暑等五大方面，提醒家長，應確保孩子在玩樂時的安全。

市兒童福利局長丹豪瑟(Jess Dannhauser)表示，暑假是全家人一起玩樂的時光，但也存在不少安全隱患，該局整理一系列的安全提示，幫助家長及監護人，防止孩子遭受常見的傷害，民眾可以通過訪問網站https://reurl.cc/EoV68n，或在社交媒體上關注ACS，來獲取這些有益的提醒。

在夏天，家長經常會帶孩子到游泳池、海邊或是在自家浴室玩水，但根據非營利機構「全球兒童安全組織」(Safe Kids Worldwide)統計，溺水是一至四歲兒童因傷害而死亡的主要原因，同時也是19歲以下因意外傷害而死亡的第三大原因，不到一歲的孩子更有可能在家中的浴缸或水桶中溺水身亡。

市兒童福利局提醒，在兒童戲水期間，監護人應該隨時注意孩子的情況，不要分心；同時也提醒監護人應該學習心肺復甦術和基本水上救援技能，在緊急下才能及時做出反應，同時也不讓自己身陷危險之中。

另外騎乘自行車時，也應該遵守安全預防措施，以防止受傷；監護人應確保兒童騎自行車和滑板車時，穿戴安全設備；調節單車座位的高度，使其和兒童的體型匹配；單車把手應該和座位同樣高度；監護人還要提醒兒童隨時注意路上的各種危險情況，同時避免夜間騎車。

在陪孩子去遊樂場(playground)時，監護人應觀察遊樂場是否有圍欄、地面是否安全，遊樂設施狀態，以及金屬表面是否因陽光曝曬溫度太高等。

夏天天氣熱，民眾在家可能打開窗戶通風，但根據統計，全美每年有3500到5000名的兒童不慎摔落窗外住院，其中又以幼兒和學齡前兒童發生意外的機率最高；市兒童福利局表示，為保護幼兒，家庭應該要安裝窗戶防護裝置，另外不使用窗戶時，應該將窗戶鎖上並關閉。