11年級華生 獲國會藝術大賽選區冠軍

華裔11年級學生林麗敏的繪作獲國會藝術大賽選區冠軍。(孟昭文辦公室提供)

紐約州 國會眾議員孟昭文 日前宣布,來自皇后區 雷哥公園(Rego Park)的華裔11年級學生林麗敏(Angela Lin),描繪環衛工人的繪畫作品「無名英雄」,獲得本年度國會藝術比賽選區冠軍(congressional art contest),之後該作品將在美國國會大廈展出。

國會藝術比賽由美國國會在1982年發起,旨在讓國會議員們展示全國各地高中生的藝術作品,今年在孟昭文所代表的紐約州第六國會選區,林麗敏的「無名英雄」奪得選區冠軍,作品描繪兩名在雨中工作的衛生工人,以「無名英雄」為題,希望以此表彰工人們在保持社區清潔和安全方面所作出的可貴貢獻。

林麗敏目前就讀拉瓜迪亞音樂和藝術表演高中(LaGuardia HS of Music and Art and Performing Arts),她的作品將連同美國其他國會選區的得獎作品,在位於華府的美國國會大廈的走廊位置展出一整年。

林麗敏表示,能夠贏得比賽且在國會展出自己的作品,感到非常地興奮和榮幸。感謝評委及孟昭文的認可及給予的機會。

孟昭文則表示,社區裡的年輕藝術家,他們所表現出的巨大創造力和才華給人留下很深的印象和鼓舞。為所有參賽學生感到驕傲,也迫不及待地想看到林麗敏的作品被更多的人欣賞。

除了林麗敏外,二等獎及三等獎也均由華裔學生收入囊中。它們依次為:法拉盛威睿達思學校(Veritas Academy)十年級學生陳夢林(Menglin Chen,以下均為音譯)的「被遺棄的小巷」,以及艾姆赫斯特紐敦高中(Newtown HS)十年級學生王曉燕(Xiao Yan Wang)的「叢林生活」。她們的作品將在位於皇后區東北部的孟昭文辦公室中,展出一整年。