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11年級華生 獲國會藝術大賽選區冠軍

記者鄭怡嫣╱紐約報導
華裔11年級學生林麗敏的繪作獲國會藝術大賽選區冠軍。(孟昭文辦公室提供)
華裔11年級學生林麗敏的繪作獲國會藝術大賽選區冠軍。(孟昭文辦公室提供)

紐約州國會眾議員孟昭文日前宣布，來自皇后區雷哥公園(Rego Park)的華裔11年級學生林麗敏(Angela Lin)，描繪環衛工人的繪畫作品「無名英雄」，獲得本年度國會藝術比賽選區冠軍(congressional art contest)，之後該作品將在美國國會大廈展出。

國會藝術比賽由美國國會在1982年發起，旨在讓國會議員們展示全國各地高中生的藝術作品，今年在孟昭文所代表的紐約州第六國會選區，林麗敏的「無名英雄」奪得選區冠軍，作品描繪兩名在雨中工作的衛生工人，以「無名英雄」為題，希望以此表彰工人們在保持社區清潔和安全方面所作出的可貴貢獻。

林麗敏目前就讀拉瓜迪亞音樂和藝術表演高中(LaGuardia HS of Music and Art and Performing Arts)，她的作品將連同美國其他國會選區的得獎作品，在位於華府的美國國會大廈的走廊位置展出一整年。

林麗敏表示，能夠贏得比賽且在國會展出自己的作品，感到非常地興奮和榮幸。感謝評委及孟昭文的認可及給予的機會。

孟昭文則表示，社區裡的年輕藝術家，他們所表現出的巨大創造力和才華給人留下很深的印象和鼓舞。為所有參賽學生感到驕傲，也迫不及待地想看到林麗敏的作品被更多的人欣賞。

除了林麗敏外，二等獎及三等獎也均由華裔學生收入囊中。它們依次為：法拉盛威睿達思學校(Veritas Academy)十年級學生陳夢林(Menglin Chen，以下均為音譯)的「被遺棄的小巷」，以及艾姆赫斯特紐敦高中(Newtown HS)十年級學生王曉燕(Xiao Yan Wang)的「叢林生活」。她們的作品將在位於皇后區東北部的孟昭文辦公室中，展出一整年。

孟昭文 紐約州 皇后區

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