全市公共泳池開放 救生員仍短缺

救生員短缺，導致公園局連續第三年取消成人游泳項目。(市公園局網站)

記者胡聲橋╱紐約報導

隨著夏季高溫季節的來臨，紐約市 數十個公共游泳池目前已經開放，免費給民眾使用；不過由於救生員短缺問題，成人的游泳項目連續第三年被取消。

紐約市共有53個免費的公共游池，其中部分為奧運比賽規格泳池，有些為專門給兒童戲水的涉水池(wading pool)，其中曼哈頓有16個，布朗士 區有9個，布碌崙 (布魯克林)有14個，皇后區和史泰登島各有7個。

公共泳池從即日起至9月10日每周七天開放，時間為上午11時至晚7時，下午3時至4時則為泳池清潔時間。

不過雖然泳池開放，但救生員短缺問題仍然存在；根據市公園局，目前全市的海灘及泳池僅有650名救生員，相較於疫情前的1400名不到一半，導致部分泳池恐突然無法正常營運，民眾在出行前建議先上市公園局網站https://reurl.cc/8jDX0y，確認泳池的營業情形。

救生員短缺也導致市府連續第三年取消成人的游泳項目；該項目開放成人在每日早7時至8時30分，和晚7時至8時30分，可以在泳池不受阻礙的游泳，在老年人中特別受歡迎。

另外，由於受到加拿大山火帶來的霧霾，影響紐約市的空氣質量指數，為了保證健康，室外游泳者出門前還須查看空氣質量。