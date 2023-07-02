打擊包裹盜竊 全市15試點 設公共包裹櫃

根據市交通局，包括UPS、DHL、USPS等多個快遞公司，都將加入「LockerNYC」項目。(記者張心／攝影)

根據紐約市 交通局(DOT)近日公布的新計畫，為了打擊頻發的包裹盜竊，同時減少貨運卡車的出行頻率，紐約市將啟動試點項目，在全市15個地點，安裝免費的24小時公共包裹櫃，供民眾使用。

市交通局表示，這項為期一年的試點項目「LockerNYC」，將方便民眾在15個社區點，免費接受和發送包裹，包裹櫃將全天候24小時運營，「任何有興趣的人都可以使用這些包裹櫃，為了保證安全，每個包裹櫃都會配置兩台攝像頭、LED照明燈和防盜裝置，民眾可以輸入安全碼，打開包裹櫃。」

「LockerNYC」項目旨在為居住區缺少安全送貨區的市民們，提供替代性接受包裹方案，從而避免包裹被盜。市交通局聲明表示，包括UPS、DHL、USPS等在內的多個快遞公司，都將加入「LockerNYC」項目。

市交通局副部長比頓(Eric Beaton)表示，將包裹集中投遞在包裹櫃，不僅能夠減少快遞公司的投遞次數，也能藉此減少送貨車的行程、頻次，避免交通安全事故；該作法既能增進公共安全，也是保護交通環境。

根據市交通局數據，紐約市每天有9萬個包裹被盜或無故丟失。這一數量在疫情 以後激增，因為居家期間，紐約市80%的家庭每周至少收到一次包裹，20%的家庭每周收到四次或者更多。

今年初，市交通局已經嘗試「微型中心」(Microhubs)項目，建立了20個傳送點，要求大型送貨車將網上訂單包裹在這些地點，轉交給手推車、電單車和低排放汽車。

目前，市交通局還未公布15個「LockerNYC」試點地點，但選擇標準是希望方便市民抵達、又不影響交通的「寬闊的人行道」。