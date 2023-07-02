我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

市警第一副局長卡班 暫任代理局長

記者張心／紐約報導
現任紐約市警察局第一副局長卡班任代理局長。(取自市警局官網)
現任紐約市警察局第一副局長卡班任代理局長。(取自市警局官網)

隨著前紐約市警總局長西維爾(Keechant Sewell)的請辭，市長亞當斯(Eric Adams)1日宣布，由現任紐約市警察局(NYPD)第一副局長卡班(Eddie Caban)任代理局長，直到正式局長的任命前，掌管市警總局的領導工作。

亞當斯表示，卡班在市警已有30年的工作經驗，擁有完美的工作能力，相信在擔任代理局長期間，將可妥善處理市警總局的大小事務；我有信心，在未來幾周正式任命新局長之前，卡班能夠勝任，成為一位強有力的領導者。

市警察工會(Police Benevolent Association)當天也發表聲明，表示工會多年來與卡班保持密切合作，希望他在任代理局長期間，能夠振奮市警的士氣、解決人員配置問題，「卡班深知這些問題正在損害公共利益，不能再坐視不管」。

根據市警官方聲明，作為第一副局長的卡班，在政策制定、人事管理、新員工培訓、紀律監督方面發揮了領導作用。他擁有聖若望大學(St. John's University)刑事司法學士學位，父親曾為市警警探，還擔任市交通警察局西語裔協會(Transit Police Hispanic Society)主席。

前任局長西維爾在6月30日正式離職，她是紐約市警局歷史上首位女性、首位非洲裔局長。她在6月30日出席最後一場公開活動中，備受警員們的歡迎，她也在眾人的多次起立鼓掌中留下淚水。

根據「紐約郵報」，西維爾在任期間備受壓力，因亞當斯和副市長班克斯(Philip Banks)過度參與市警局管理，導致西維爾形同「傀儡」角色。

警察 亞當斯 紐約市

上一則

國慶假期 紐約州嚴打酒駕 增加巡警、臨檢站 「便衣」也出動

下一則

歡樂曲藝社 8日班森賀懷舊歌曲演唱會

延伸閱讀

空氣不改善 紐約市長：國慶煙火恐生變

空氣不改善 紐約市長：國慶煙火恐生變
紐約市新財年預算通過 華策會：未照顧亞裔

紐約市新財年預算通過 華策會：未照顧亞裔
提升身心靈健康 紐約市公校推廣正念呼吸療法

提升身心靈健康 紐約市公校推廣正念呼吸療法
亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

熱門新聞

不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛光天化日聞槍響 警封多路搜嫌犯

2023-06-25 02:30

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘