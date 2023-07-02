市警第一副局長卡班 暫任代理局長

現任紐約市警察局第一副局長卡班任代理局長。(取自市警局官網)

隨著前紐約市 警總局長西維爾(Keechant Sewell)的請辭，市長亞當斯 (Eric Adams)1日宣布，由現任紐約市警察 局(NYPD)第一副局長卡班(Eddie Caban)任代理局長，直到正式局長的任命前，掌管市警總局的領導工作。

亞當斯表示，卡班在市警已有30年的工作經驗，擁有完美的工作能力，相信在擔任代理局長期間，將可妥善處理市警總局的大小事務；我有信心，在未來幾周正式任命新局長之前，卡班能夠勝任，成為一位強有力的領導者。

市警察工會(Police Benevolent Association)當天也發表聲明，表示工會多年來與卡班保持密切合作，希望他在任代理局長期間，能夠振奮市警的士氣、解決人員配置問題，「卡班深知這些問題正在損害公共利益，不能再坐視不管」。

根據市警官方聲明，作為第一副局長的卡班，在政策制定、人事管理、新員工培訓、紀律監督方面發揮了領導作用。他擁有聖若望大學(St. John's University)刑事司法學士學位，父親曾為市警警探，還擔任市交通警察局西語裔協會(Transit Police Hispanic Society)主席。

前任局長西維爾在6月30日正式離職，她是紐約市警局歷史上首位女性、首位非洲裔局長。她在6月30日出席最後一場公開活動中，備受警員們的歡迎，她也在眾人的多次起立鼓掌中留下淚水。

根據「紐約郵報」，西維爾在任期間備受壓力，因亞當斯和副市長班克斯(Philip Banks)過度參與市警局管理，導致西維爾形同「傀儡」角色。