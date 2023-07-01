市警61分局長調任 社區不捨

不少華人居民日前歡送即將調任的羊頭灣61分局局長聖福德。(陳麗娜提供)

由布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華人居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」(LCP)、民選官員等日前舉行會議，歡送即將調任的羊頭灣61分局局長聖福德(Derby St.Fort)，多年來為維護社區治安勞苦功高，表示感謝。

據悉，聖福德將調任至掌管皇后區 和布朗士 的市捷運局服務，他表示在服務當地兩年多來，與警員和社區居民花了很多精力關心社區發展，通過聆聽社區的心聲、滿足需求，「很感恩有這樣的機會服務社區」；雖然很難過即將離開，但他相信在這裡創造了特別的東西，像是LCP巡邏隊，新的局長也必定會延續巡邏隊的發展，「通過警民協作的方式，解決社區問題。」

此次會議中，聖福德也頒發「社區服務獎」給予LCP的成員，包括馮伍、楊國鉉、李約翰、Aleksander Frolov、余威廉、吳肯特、盧約翰以及趙敏瑪等人，感謝他們注入自己的時間和精力，祝福再接再厲。

據巡邏隊負責人陳麗娜介紹，巡邏隊的成員族裔背景多元，可講中文、西文、俄羅斯語等，都是熟悉當地社區的居民；除了關注治安問題，巡邏隊也是交流的平台，促進社區的溝通與和諧，歡迎有興趣的民眾加入。