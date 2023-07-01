警察學晉升禮 華裔3兄弟都成警佐

潘家三兄弟同為警佐，圖左起為潘鎂、潘亮和潘熙。(潘亮提供)

紐約市警總局6月30日在皇后區大學點警察 學院舉辦晉升典禮，上百名警員獲升職，其中不乏亞裔和華裔 面孔；一門華裔三兄弟警員，先後都被晉升成為警佐(Sergeant)，三人完成小時候共同的夢想相當開心，希望未來能夠繼續為華人 服務社區。

潘家家人共同慶賀潘亮的晉升。(潘亮提供)

當天的晉升典禮由市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)主持；當天是她任市警總局長的最後一天，也是主持的最後一場活動，她在致詞時表示，數幾十年來因公殉職的警察們，他們的兒子、孫子仍然在警察隊伍中，並獲得晉升，「你們永遠不會只是一個數字」。

典禮上剛剛晉升警佐的華裔潘亮，開心的拿著證書；就在上個月，他的弟弟潘熙升任警佐，而哥哥潘鎂早在2018年就升職了。終於追上哥哥和弟弟的腳步的他十分開心，「我們小時候的夢想就是警察，現在我們三兄弟都是警佐了」。

三兄弟不但同為警佐，而且升職速度一樣飛速，潘亮和潘熙僅僅入職六年升任警佐，和哥哥潘鎂五年的速度不相伯仲，而今年34歲的潘鎂，已經以高分通過了巡官(Lieutenant)考試，將在一年內晉升。

潘家三兄弟和父母。(潘亮提供)

三兄弟表示，和剛開始當警察的時候相比，華裔面孔愈來愈多，而三人想為華裔社區服務的心卻始終沒有改變。潘亮說，他們起先都在曼哈頓的分局工作，常常幫助華人進行翻譯工作。憑著來自福州長樂的優勢，他們還為不少福州人擔當了「多次翻譯官」。

潘亮舉例，有一次他夜間值班，同事在街上碰到了一個意識不清的亞裔老人，卻搞不懂他在說什麼，「後來我就去了，原來說的是福州話」；憑藉著語言優勢，潘亮立刻就問到了老人住址，將他安全送回家。

皇后區警察學院於6月30日舉辦升職典禮，上百名警員得到晉升。(記者高雲兒／攝影)

潘亮說，華人警察的優勢不僅在語言，也更容易與社區建立信任，「他們都因為身分問題擔心害怕、怕麻煩，我們更能夠理解他們」。

這樣的理解來源於同樣的成長經歷。2006年，時年12、14、15歲的潘家三兄弟隨父母移民到紐約，他們人生地不熟，且父母繁忙無暇照拂，三兄弟就輪流做飯照顧自己，而自律的種子也在那時種下。如今每次的晉升都需要考試，範圍廣難度大，三兄弟下班就看書，節假日也繼續學習，才有此番成績。