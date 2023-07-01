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語言影響醫療服務 衛生部與孟昭文強調重要性

記者高雲兒／紐約報導
孟昭文(右)和貝西拉(左)表示，像皇后區這樣的移民社區，政府應為英語能力有限的人，提供語言便利、不同文化背景的醫療保健服務。(記者高雲兒／攝影)
孟昭文(右)和貝西拉(左)表示，像皇后區這樣的移民社區，政府應為英語能力有限的人，提供語言便利、不同文化背景的醫療保健服務。(記者高雲兒／攝影)

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)與國會眾議員孟昭文，6月30日造訪皇后區法拉盛，聯合多家服務移民社區的醫療衛生機構等，舉辦了圓桌會議，強調擴大提供語言協助對醫療服務的必要性，且分別從生理健康、心理健康以及人員招募等三點展開討論。

孟昭文和貝西拉表示，為英語能力有限的人提供語言便利，和能夠提供考慮不同文化背景的醫療保健，對於像皇后區這樣的移民社區非常重要。孟昭文稱，人們的生理健康在新冠疫情期間收到了衝擊，許多英語能力有限的居民在獲取政府的疫情相關資訊時，由於看不懂英文，造成不少問題。

為此她提出「新冠病毒語言便利法案」(COVID-19 Language Access Act)，要求聯邦機構將書面材料翻譯成多種不同的語言。

在過去的兩個財政年度，孟昭文也為少數人群健康辦公室(Office of Minority Health)獲得了撥款，以促進研究如何為英語能力有限之人提供服務的方法。

貝西拉與孟昭文聯合多家服務移民社區的醫療衛生機構，在法拉盛舉辦圓桌會議。(記者高...
貝西拉與孟昭文聯合多家服務移民社區的醫療衛生機構，在法拉盛舉辦圓桌會議。(記者高雲兒／攝影)

其中於去年開放的全國988自殺防治專線(988 Suicide and Crisis Lifeline)，就是撥款的項目之一，且在開放最初的六個月內，接到200萬個電話，貝西拉說：「很高興大家都在使用，但也很感嘆，發現該專線的需求這麼大」。

因此，孟昭文正在努力確保紐約和全國各地的社區衛生中心擁有更多資源，以招募更多講英語以外語種的醫護人員。包括紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)以及王嘉廉社區醫療中心在內的機構參與了圓桌會議，他們認同在日常的醫療看病中，有個同語言的醫生非常重要，王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)說，雖然有翻譯服務，但是翻譯常常無法準確翻譯，再加上醫療的諸多術語，實在很難解釋。

貝西拉說，年幼時曾為父母在看病時擔當翻譯，也為此感到自豪，但他覺得「社區需要能夠以他們理解的方式獲得醫療保健」；衛生部副幕僚長Angela Ramirez則表示，如果能讓與社區講同種語言的人，直接服務社區，將可為社區帶來便利，也能更有效溝通。

孟昭文 移民 疫情

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