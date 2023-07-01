陳奕迅世界巡迴演唱會 8/30紐約開唱

陳奕迅世界巡迴演唱會紐約站，將於8月30日在巴克萊中心開唱。(主辦方提供)

歌迷引頸企盼的陳奕迅「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」於近日宣布，北美站將在8月底至9月底，巡演美加六個城市，其中紐約站將於8月30日在布碌崙 (布魯克林)的巴克萊中心(Barclay Center)開唱，與粉絲相見歡。

目前已確認的美加巡演行程為8月30日紐約巴克萊中心、9月6日多倫多Scotiabank Arena、9月10日芝加哥United Center、9月15日安納海姆Honda Center、9月20日舊金山Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum。

去年12月陳奕迅在疫情 告一段落之後於香港首演，一連舉辦27場演唱會，場場爆棚；在休息充電後，陳奕迅今年啟動世界巡演，率先公開的新加坡 站和馬來西亞站，消息一宣布立刻造成轟動，7月更將在台北小巨蛋演唱七場。日前小巨蛋7萬多張門票在開售後，僅花七分鐘全部門票便售罄。

至於演唱會主題「Fear and Dreams」是在幾年前就已定好，Fear and Dreams 在人生中是必經，勇於面對恐懼、擁抱夢想的陳奕迅說：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」