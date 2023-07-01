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康尼島國際吃熱狗大賽 國慶回歸

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，將於7月4日(周二)回歸。(取自Nathan's hotdog官網)
布碌崙康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，將於7月4日(周二)回歸。(取自Nathan's hotdog官網)

布碌崙(布魯克林)康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，將於7月4日(周二)舉辦，屆時預計將吸引上萬名粉絲到場觀戰；蟬聯冠軍多年的男子組選手「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)、女子組日裔須藤美貴(Miki Sudo)等人均會回歸，期待打破各自在比賽中的個人紀錄。

第一屆正式的熱狗大賽自1972年舉行至今，除在2020年因受到新冠疫情影響，在沒有觀眾的秘密場所舉辦外，該活動一直是紐約市國慶日的重點活動之一；比賽規則方面，參賽者必須在10分鐘內，盡可能吃掉最多的熱狗，並可以喝水和飲料輔助，部分吃掉的熱狗也算，只要參賽者成功吞嚥，倒計結束時在嘴裡咀嚼的熱狗也可算在內。

男女子組重量級選手此次都會回歸，曾15度衛冕大胃王的切斯納，仍保持著比賽中最多的76個熱狗紀錄，而來自來自拉斯維加斯的日裔須藤美貴也曾蟬聯八年冠軍，最高個人紀錄為48.5個熱狗。

比賽冠軍將獲1萬元獎金、第二和第三分別獲得5000元和2500元，第四和第五則獲1500元、1000元，男子組冠軍也將加冕黃芥末迷彩腰帶、女子組冠軍則為粉色芥末迷彩腰帶。

今年的吃熱狗大賽場地將會到康尼島Surf交Stillwell大道舉辦，女子組比賽將於上午10時45分許開始，男子組比賽則將於中午12時拉開帷幕，現場也將有個人和團體受邀表演節目；有興趣民眾可乘坐N、Q、D、F線前往康尼島Stillwell Ave下車，也可觀看ESPN電視台、或是下載ESPN應有程序觀看現場轉播。

康尼島 日裔 布碌崙

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