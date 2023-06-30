梅西國慶煙火秀 25分鐘6萬枚

梅西國慶煙火將於7月4日(周二)晚登場。(市旅遊局提供)

第47屆「梅西 國慶煙火秀」(Macy's Fourth of July Fireworks)，預計將於7月4日(周二)晚8時，在東河上與紐約觀眾再次見面。作為全美最大的國慶煙火、紐約市國慶日的傳統之一，今年的煙火秀將在25分鐘內，發射多達6萬枚的煙火，最高可達1000呎，新煙火造型包括寬一哩的星條旗、支持烏克蘭的向日葵等各種圖樣，看點滿滿。

根據主辦方介紹，今年的煙火秀看點，將出現由紅、白、藍三種顏色的頻閃彈組成，代表星條旗揮舞的旗幟圖案，另外還有寓意支持烏克蘭的向日葵形象、紅色停車讓行標誌等。此外，還會展示由四種不同色調相互交替閃耀的新式「幽靈」煙花。構成今年煙火秀的共30種不同顏色、形狀的煙火造型，而在25分鐘內完成6萬發煙火的發射，意味著每分鐘，就會有2400枚煙火被射向1000呎的高空。

今年煙火秀現場的音樂，由久負盛名的美國陸軍軍樂團(United States Army Band)擔綱，還有來自路易斯安那的樂手兼歌手Amanda Shaw以及來自哈林區藝術學校(Harlem School of the Arts)的樂團The Dorothy Maynor Singers獻唱，充分體現美國南北方不同的音樂特色，展示紐約兼容並蓄的精神。

在紐約市內觀看煙火的最佳地點有七處，其中位於曼哈頓的包括東20街、東34街和東42街的第一大道上；位於布碌崙 (布魯克林)的包括新城駁船公園(Newton Barge Park)、WNYC Transmitter Park和Marsha P. Johnson州立公園 ；皇后區的免費觀賞地位於亨特點(Hunter's Point)的Gantry Plaza州立公園，這裡可以曼哈頓天際線為背景觀看煙火。

主辦方還建議，以下地點不適合欣賞煙火，民眾應避免，包括布什維克水灣公園(Bushwick Inlet Park)、布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、布碌崙高地步道(Brooklyn Heights Promenade)、大輪渡公園(Grand Ferry Park)、多米諾公園(Domino Park)、亨特點南公園(Hunter's Point South Park)、羅斯福島(Roosevelt Island)以及東34街渡輪碼頭等。無法到達現場的人也可以收看電視轉播，更多資訊可上https://www.macys.com/s/fireworks/查詢。