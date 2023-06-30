鋰電池問題 國會議員致信聯邦管控

電動車成為民眾出行工具，但鋰電池安全卻成為問題。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 日前一間華人電單車店因鋰電池意外引起大火，造成六人死傷，再度引起對電池規管的討論；國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)、孟昭文等七位國會議員，29日向聯邦消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)致信，質詢其針對電池產商的監管進程，並呼籲加快制定相關法規。

根據市消防局，華埠火災為紐約市 年內第108起由鋰電池引起的意外，相關死亡人數增加至13人。在2020年，由鋰電池引起的火災數量44起；2022年該數字為220起。

信中要求消委會應迅速採取行動，追究製造商未能達到最低電池安全標準的責任；消委會曾在去年12月致函逾2000家電單車等電動移動設備廠商，要求遵守政府的自願安全準則(Voluntary Safety Guidelines)，高德曼等人要求消委會提供目前的工作進展。

信中要求消委會提供的信息包括，回覆信函的企業及是否已遵守準則、對未回應企業採取了何種措施以確保用戶安全，以及提供維護和更新電池安全標準的時間表等。

高德曼表示，電單車如今已成為不可替代的交通工具，但由於不正確存儲和充電導致的悲劇愈來愈多，國會及消委會有責任實施更嚴格的監管和安全標準，以減少不合格鋰電池所帶來的危害。

信件指，由鋰電池引發的火災不僅蔓延迅速，且無法用水徹底撲滅；為防止類似悲劇，所有設備必須配備符合基本安全標準的電池。

信件還引用數據指，電單車所帶來的安全威脅已經超出電池範疇，從2017年至2021年，電動自行車、滑板車和平衡車導致了26萬7700起急診事故，並造成63人死亡。信中建議消委會考慮新規，要求所有年齡段人士使用頭盔，並設定最高車速和明確規定可以行駛的地點及方向。

信件也呼籲消委會舉辦信息交流會或網絡研討會，教育騎行者應如何儲存和充電等。