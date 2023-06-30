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服務社區42年 二星助理警司余振源榮退

記者胡聲橋／紐約報導
余振源(中)於近日榮休。圖左為現任五分局局長陳韜，右為一星副警司吳銘恆。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
余振源(中)於近日榮休。圖左為現任五分局局長陳韜，右為一星副警司吳銘恆。(取自NYPD Chief of Patrol推特)

記者胡聲橋／紐約報導

紐約市警服務42年的史泰登島警署指揮官、二星助理警司余振源(Gin Yee)近日榮休，他在市警局為他舉辦的告別盛會上開玩笑的說，「如果42年前有人跟說，我會成為二星助理警司，我會問他是否喝多了？」

當余振源最後一次作為史島警署指揮官走下市警121分局門前的台階，進入等候中的裝甲車時，數百名警員和民眾為他大聲鼓掌，背景中風笛響起，依依不捨為他送別。市警總局的直升機在上空盤旋，裝甲車帶著余振源開始了人生的新篇章。

市警總局代理局長卡班(Edward Caban)發言，余振源在市警總局服務了40餘載，足跡遍布紐約各地，他贏得了許多榮譽。他是一位受尊敬的領導人，他的榮休是巨大的損失，我們向他致以最美好的祝福。

余振源1981年2月加入紐約市警察局，當時他19歲。在長達42年的警察生涯中，余振源在14任市警總局局長手下工作過。2022年1月，警察局長西維爾(Keechant Sewell)任命他為史島警署指揮官。

在回顧42年職業生涯時，余振源說「時間過得太快」，但每一天都是好日子，他將想念許多在一起工作過的好人。

他說他絕不會忘記九一一奪去了23名警員的生命，其中14名在他當時負責的緊急服務部門。九一一事件發生時，他身先士卒投入現場救援，之後又花了九個月的時間尋找在救援行動中犧牲的警員遺體。

作為全市最受尊敬的執法領導人之一，余振源曾在交通行動部門任職，後擔任曼哈頓市警五分局局長。在被派往史泰登島之前，他還曾在緊急服務部門、皇后區北區警署、以及全市行動局任職。

史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示，余振源對所有與他打過交道的人都非常尊重，無論他們是否是警察。佛塞拉說，余振源不僅尊重他的警察兄弟姐妹，也尊重他的同胞、史島的好社區、與這座城市。沒有人比他更能代表正直、誠實和無私的服務。

余振源(中)於近日榮休。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
余振源(中)於近日榮休。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
二星警司余振源榮休，續寫人生新篇章。(NYPD Staten Island推特)
二星警司余振源榮休，續寫人生新篇章。(NYPD Staten Island推特)
紐約余風采堂在告別會上送上牌匾，讚余振源是「余族之光」。(取自NYPD Chie...
紐約余風采堂在告別會上送上牌匾，讚余振源是「余族之光」。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
余振源余近日榮休。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
余振源余近日榮休。(取自NYPD Chief of Patrol推特)
二星警司余振源榮休，續寫人生新篇章。(NYPD Staten Island推特)
二星警司余振源榮休，續寫人生新篇章。(NYPD Staten Island推特)

警察 史泰登島 紐約市

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