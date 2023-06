服務社區42年 二星助理警司余振源榮退

余振源(中)於近日榮休。圖左為現任五分局局長陳韜,右為一星副警司吳銘恆。(取自NYPD Chief of Patrol推特)

記者胡聲橋/紐約報導

在紐約市 警服務42年的史泰登島 警署指揮官、二星助理警司余振源(Gin Yee)近日榮休,他在市警局為他舉辦的告別盛會上開玩笑的說,「如果42年前有人跟說,我會成為二星助理警司,我會問他是否喝多了?」

當余振源最後一次作為史島警署指揮官走下市警121分局門前的台階,進入等候中的裝甲車時,數百名警員和民眾為他大聲鼓掌,背景中風笛響起,依依不捨為他送別。市警總局的直升機在上空盤旋,裝甲車帶著余振源開始了人生的新篇章。

市警總局代理局長卡班(Edward Caban)發言,余振源在市警總局服務了40餘載,足跡遍布紐約各地,他贏得了許多榮譽。他是一位受尊敬的領導人,他的榮休是巨大的損失,我們向他致以最美好的祝福。

余振源1981年2月加入紐約市警察 局,當時他19歲。在長達42年的警察生涯中,余振源在14任市警總局局長手下工作過。2022年1月,警察局長西維爾(Keechant Sewell)任命他為史島警署指揮官。

在回顧42年職業生涯時,余振源說「時間過得太快」,但每一天都是好日子,他將想念許多在一起工作過的好人。

他說他絕不會忘記九一一奪去了23名警員的生命,其中14名在他當時負責的緊急服務部門。九一一事件發生時,他身先士卒投入現場救援,之後又花了九個月的時間尋找在救援行動中犧牲的警員遺體。

作為全市最受尊敬的執法領導人之一,余振源曾在交通行動部門任職,後擔任曼哈頓市警五分局局長。在被派往史泰登島之前,他還曾在緊急服務部門、皇后區北區警署、以及全市行動局任職。