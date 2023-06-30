霧霾空汙持續影響 最早周六有望改善

霍楚表示，政府將向空汙嚴重區域居民發送緊急手機警報。(州長辦公室提供)

隨著加拿大山火霧霾的持續影響，紐約市空氣質量指數在29日持續惡化，全州空氣質量均處於不健康狀態(Unhealthy Air Conditions)，預估最早能在7月1日(周六)改善，建議長者、兒童等高敏感人群待在家中。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)29日召開新聞發布會，宣布自28日針對全州發布的空氣品質健康警告(Air Quality Health Advisory)，將持續延長至30日(周五)，建議罹患呼吸道疾病、心臟疾病的高敏感人群避免外出活動，普通民眾也應該減少外出或是佩戴口罩 ，避免長時間暴露在惡劣環境中對身體造成傷害。

霍楚表示，此波霧霾帶來的空氣汙染雖不像幾周前橙雲密布的天空那麼糟，但在7月1日前的空氣質量依舊不好；根據氣象預測，30日的紐約州將持續被霧霾籠罩，而7月4日(周二)國慶日當天，空氣是否能回到「健康」水平仍無法預測，不過預測最早可在7月1日有所改善。

市長亞當斯(Eric Adams)提醒，霧霾會在未來幾周「斷斷續續出現」，敦促所有市民關注天氣預報，並根據情況改變外出計畫。截止29日下午，曼哈頓空氣質量指數(AQI)升高為116。

國家氣象局氣象專家拉蒙尼(Dominic Ramunni)表示，只要大火持續燃燒，霧霾就會在這個夏天繼續出現。

州府則在全市多個地點提供免費N95口罩，包括大中央車站(Grand Central Station)、賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)下城的大西洋大道(Atlantic Ave)、布朗士的大廣場區(Grand Concourse)；另外消防局、警察局也有口罩供領取。