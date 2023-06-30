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布碌崙社團慶賀 吳銘恆升一星副警司

記者顏潔恩／紐約報導
紐約美華總商會、美國香港總商會日前舉行晚宴，慶吳銘恆升任一星副警司。(主辦方提供)
紐約美華總商會、美國香港總商會日前舉行晚宴，慶吳銘恆升任一星副警司。(主辦方提供)

紐約美華總商會、美國香港總商會日前在布碌崙(布魯克林)舉行晚宴，慶賀吳銘恆(Tommy Ng)，升任一星副警司(Deputy Chief)，擔任市警北皇后區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)的副署長，成為在職亞裔警銜最高者之一。

當日晚宴於金皇廷酒家舉行，出席者還包括陳世品、潘力民、陳善秋、李明東、朱立業、林華斌、陳在福、李宏香、吳詩釗、許俊龍、何明明、宋大衛等社團代表；主辦方當日贈送一塊量身定做、寫著「華人之光、前程似錦」的牌匾贈送給吳銘恆，針對大家的祝福，吳銘恆表示將不負眾望，努力為紐約市、華社服務。

香港總商會會長陳善莊表示，吳銘恆一路在警界拚博，成為擁有最高職銜的亞裔警官之一，如此優秀既是華人的驕傲，也給他們樹立了很好的榜樣；他相信，將會鼓勵更多人在警界，甚至是政治、政府部門、司法界等領域力爭上游，另一方面引起他們對主流社會的關注，重視華人在美國的發展。

他也朝吳銘恆寄予厚望，希望能成為華人市民和警界間的溝通橋梁，在華人尤其關注的治安方面發揮作用，維護他們的人身安全、在紐約得以安居樂業。

出生於香港的吳銘恆投身警界已超過26年，大學畢業後加入紐約市警，一路晉升，先後曾在布碌崙、曼哈頓、皇后區多個市警分局任職，並在這三區的亞裔社區中擔任過要職，與華社聯繫密切，他也是首個參加哥倫比亞大學警察管理研究所的華裔警官。

華人 亞裔 香港

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