2紐約市府部門圓桌會 介紹小商業資源

市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 長移民 辦公室(MOIA)與紐約市小商業服務局(SBS)，27日於市政廳召開媒體圓桌會議，介紹市府在求職和創業方面，針對移民社區的幫扶資源；與會官員表示，市府有許多幫扶計畫都將難民及無證客納入，民眾若有需要可提出需求。

當天由市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)和移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)與會，兩人表示許多移民群體沒有閱讀英文媒體的習慣，更傾向用母語接收新聞，該會議希望藉此向市民介紹市府的幫扶資源。

市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

金德彥引用數據，在2022年期間，市小商業服務局為超過2200個不同類別的商家，規避了約2200萬元的罰金；該局作為非執法部門，目的在向有需求的創業人士或商家提供協助，解決營商的難點和避免不必要的損失，鼓勵群眾積極與當局聯絡。

根據市小商業服務局，紐約市目前有超過20萬家小商業，其中約50%為移民所創。金德彥介紹，當前能夠幫助移民商家經營小商業的方式繁多，比如來自小商業局的「企業快速服務團隊」(Business Express Service Team)，其為「一站式」一對一服務，旨在幫助企業主更快速地取得執照或許可，同時避免違規與處罰，並可直接將求助人士推薦到其他市府部門，以獲得更具體的幫助。

他補充，市小商業服務局也在紐約市開設和管理了18個「就業服務中心」(Workforce Career Center)，為所有市民提供求職技能訓練，內容涵蓋簡歷修改、面試模擬、雇主介紹等；此外亦有專為更生人、特殊需求人士以及少數族裔和婦女設立的幫扶計畫，有需要人士可前往網站或撥打熱線(888)SBS-4NYC瞭解。

市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

卡斯特羅表示，諸多幫扶計畫都將難民和無證客納入對象內，因此希望居民減少擔憂、勇敢提出需求。

由於曼哈頓華埠 一電單車商鋪日前失火，市小商業服務局與市消防局(FDNY)隨後發起聯合安全宣導計畫，但有華埠業者反應宣導隊伍僅解釋禁止事項，未能提供正確作法建議。金德彥對此回覆，會努力解決此問題，並將在和市消防局的會議中探討。

對於剛獲聯邦通過的曼哈頓60街以南的堵車費計畫，金德彥表示支持，並會持續關注其落實和影響。他說，相信更多街道人流，將可提升小商業的經營情況。