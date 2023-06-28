我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

2紐約市府部門圓桌會 介紹小商業資源

記者劉梓祁／紐約報導
市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)
市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市移民辦公室(MOIA)與紐約市小商業服務局(SBS)，27日於市政廳召開媒體圓桌會議，介紹市府在求職和創業方面，針對移民社區的幫扶資源；與會官員表示，市府有許多幫扶計畫都將難民及無證客納入，民眾若有需要可提出需求。

當天由市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)和移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)與會，兩人表示許多移民群體沒有閱讀英文媒體的習慣，更傾向用母語接收新聞，該會議希望藉此向市民介紹市府的幫扶資源。

市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)
市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

金德彥引用數據，在2022年期間，市小商業服務局為超過2200個不同類別的商家，規避了約2200萬元的罰金；該局作為非執法部門，目的在向有需求的創業人士或商家提供協助，解決營商的難點和避免不必要的損失，鼓勵群眾積極與當局聯絡。

根據市小商業服務局，紐約市目前有超過20萬家小商業，其中約50%為移民所創。金德彥介紹，當前能夠幫助移民商家經營小商業的方式繁多，比如來自小商業局的「企業快速服務團隊」(Business Express Service Team)，其為「一站式」一對一服務，旨在幫助企業主更快速地取得執照或許可，同時避免違規與處罰，並可直接將求助人士推薦到其他市府部門，以獲得更具體的幫助。

他補充，市小商業服務局也在紐約市開設和管理了18個「就業服務中心」(Workforce Career Center)，為所有市民提供求職技能訓練，內容涵蓋簡歷修改、面試模擬、雇主介紹等；此外亦有專為更生人、特殊需求人士以及少數族裔和婦女設立的幫扶計畫，有需要人士可前往網站或撥打熱線(888)SBS-4NYC瞭解。

市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)
市長移民辦公室與市小商業服務局，召開移民媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

卡斯特羅表示，諸多幫扶計畫都將難民和無證客納入對象內，因此希望居民減少擔憂、勇敢提出需求。

由於曼哈頓華埠一電單車商鋪日前失火，市小商業服務局與市消防局(FDNY)隨後發起聯合安全宣導計畫，但有華埠業者反應宣導隊伍僅解釋禁止事項，未能提供正確作法建議。金德彥對此回覆，會努力解決此問題，並將在和市消防局的會議中探討。

對於剛獲聯邦通過的曼哈頓60街以南的堵車費計畫，金德彥表示支持，並會持續關注其落實和影響。他說，相信更多街道人流，將可提升小商業的經營情況。

移民 紐約市 華埠

上一則

「吶喊」夏季街坊節 7/8華埠歡樂登場

下一則

華裔設計彩虹Skittles 傳達「驕傲是愛」

延伸閱讀

世界OnAir／難民木偶長征 紐約華埠站的設計師來自台灣

世界OnAir／難民木偶長征 紐約華埠站的設計師來自台灣
紐約曼哈頓華埠初選投票站冷清 選民不知提前登記致空跑一場

紐約曼哈頓華埠初選投票站冷清 選民不知提前登記致空跑一場
紐約市初選日 布魯克林華社投票站 截止中午尚未迎人潮

紐約市初選日 布魯克林華社投票站 截止中午尚未迎人潮
紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了