「吶喊」夏季街坊節 7/8華埠歡樂登場

大學睦鄰之家宣布，將聯合40餘家社區組織在羅斯福公園內舉辦「吶喊」夏季街坊節。(記者許君達╱攝影)

紐約大學睦鄰之家(University Settlement)27日在曼哈頓華埠 宣布，「吶喊」(ROAR)夏季街坊節將在7月8日(周六)起至8月12日(周六)的每個周六舉辦，今年的活動有40餘個社區組織參與，屆時將提供豐富的文娛活動，為曼哈頓華埠和下東城等地的居民創造互動的空間，以彼此拉近關係。

「吶喊」活動將在7月8日至8月12日之間，每個周六的上午11時至下午3時舉行，地點為曼哈頓羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)北部、位於利文頓街(Rivington St.)與豪斯頓街(Houston St.)之間的區域。活動期間，羅斯福公園內的史坦頓樓(Stanton Building)前的主舞台上將有豐富多樣的表演，舞台周邊，各社區機構將會為居民準備各種適合全家參與的娛樂活動，包括健身 課程、交誼舞、書法工作坊、國際象棋比賽以及兒童藝術工作坊等，此外還有小禮品派發。

「吶喊」旨在為豐富社區的公共空間，加強下東城不同族裔社區之間的相互聯繫。大學睦鄰之家執行長奧西(Melissa Aase)表示，在我們的亞裔鄰居面對「仇亞」的恐懼之時，通過這樣的方式打破藩籬、建立不同族裔之間的充滿歡樂的互動就顯得更加重要。

紐約中華公所主席曾偉康表示，在後疫情時代，華埠正在努力復甦的過程中，這樣的社區節日是一種非常好的嘗試。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟則提到，紐約的獨特之處在於它包羅萬象的多元性，在我們即將迎來紐約建城400周年紀念日的時候，華人與街坊鄰里之間和平且和諧的互動就顯得更加有意義。

有意參與「吶喊」活動的華埠居民可以登錄RoarWithUS.nyc了解詳情，完整的活動日程將於7月8日在網站上發布，網站配有英語、西語以及繁體中文翻譯；也可前往位於史坦頓街(Stanton St.)的「吶喊」信息亭諮詢。