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華裔設計彩虹Skittles 傳達「驕傲是愛」

記者顏潔恩╱紐約報導
朱子蓬(左)與非洲裔Shanée Benjamin，獲得Skittle邀請設計包裝。(Skittles提供)
朱子蓬(左)與非洲裔Shanée Benjamin，獲得Skittle邀請設計包裝。(Skittles提供)

為慶祝6月LGBTQ驕傲月，許多品牌會推出彩虹版的限定商品，標誌性糖果品牌Skittles日前就邀請五名藝術家為2023年的糖果包裝進行設計；來自布碌崙(布魯克林)的華裔藝術家朱子蓬(Zipeng Zhu)，以繽紛的色彩、豐富的表情符號，體現「驕傲是愛的簡單表達」的理念。

據悉，獲邀設計的藝術家中，朱子蓬與非洲裔的Shanée Benjamin均是來自於布碌崙的藝術家，並都自稱為「酷兒」(Queer)，個人作品中常帶有強烈的彩虹色彩；此次的合作設計，除支付給藝術家的津貼外，Skittles每出售的一包糖果中，將抽取利潤中的1元，捐給非政府媒體監測組織「同性戀者反詆毀聯盟」(GLAAD)，最高上限數額為10萬元。

出生於中國的朱子蓬，在14歲時移民來美，赴紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts)攻讀學位，他是Dazzle Studio的共同創始人，該工作室位於布什維克(Bushwick)，專門從事視覺創作；「我對外發布了很多藝術內容，多反映出我的身分、認同方式，以及分享作為酷兒和移民的人生經歷」，朱子蓬指出，想必是這些內容引發了Skittles團隊的關注，進而促成合作。

他表示，希望通過自己的藝術帶來一點「明媚的陽光」、「七彩的彩虹」，主要目標是令每個觀看其作品的人帶來正能量，很榮幸自己的藝術「在布碌崙一直獲得包容」。

朱子蓬說，他的藝術可用「色彩繽紛」、「源源不絕」、以及「生機勃勃」三詞來形容，遵循這些原則設計了這次的彩虹糖包裝紙，最終的成品令他很滿意，心型微笑的表情符號、彩虹色的波浪、結合背景中寫著「表達你自己」(Express Urself)的短語。

「驕傲是愛的簡單表達」，他表示，這包括你對自身的愛，接受自己的真實樣貌，同時給予別人、社區、以及存在於這一切之中的愛。

朱子蓬的包裝設計。(Skittles提供)
朱子蓬的包裝設計。(Skittles提供)

布碌崙 移民 華裔

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