我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

華裔藝術家 小百貨店辦群展

記者鄭怡嫣╱紐約報導
王雪莉的作品「媽媽，吃飯了嗎」，張貼在一堆廣告貼之中。(記者鄭怡嫣╱攝影)
王雪莉的作品「媽媽，吃飯了嗎」，張貼在一堆廣告貼之中。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由美國華人博物館(MOCA)策展部主任譚海俊(Herb Tam)及其妻子、藝術家張璐共同組織的八位青年藝術家群展「圓：法拉盛的生命，生活，生存，生機」(Home-O-Stasis：Life and Livelihoods in Flushing)在當地的榮欣廣場登場，作品與商場內的房屋出租廣告貼並行展示，致敬法拉盛的亞裔社區，也探索新移民居住在此的生活體驗與經歷。

譚海俊介紹，他們住在當地的同一條街上，疫情期間注意到榮欣廣場，這是一家小型百貨商店，窗口張貼著許多手寫的招租啟示，也有不少新移民駐足觀看，在這個日漸仕紳化(gentrification)的地方尋找房源，這讓他們萌生了在店裡為民眾提供可供觀賞的作品的想法。於是，他們邀請在法拉盛出生長大、或與當地有密切聯繫的藝術家，共同探索法拉盛的新移民生活體驗，與其中的獨特之處。

榮欣廣場位於法拉盛圖書館後，目前有一家美妝店、髮廊、快遞站、肉業店以及平價百貨，在疫情前客流量大，目前則仍未從疫情恢復，幾位藝術家的作品，主要放置在廣場的中心廊道，與房屋出租、招工廣告貼等並行展示。

王雪莉的攝影和文字作品「媽媽，吃飯了嗎」，張貼在一堆廣告貼之中，通過展示手寫的親密信息和安裝過程的影像，來給這些固定的房屋出租關係，輸出更多個人的細膩情感。由何雨祺和顧虔凡組成的「馬馬虎虎」團體，以大富翁遊戲為原型，邀請玩家參與一個名為「法拉盛多重奏」的新棋盤遊戲。

移民工人西亞蝶，製作了一隻剪紙蝴蝶，蝴蝶身體有一尊佛像，佛像中則蘊藏法拉盛的地標之一、位於大學點大道(College Point Blvd.)搬家運輸公司U-Haul，期望為尋求機遇的法拉盛新移民們帶來好運。

張璐的陶瓷諾基亞8210手機以及運用了商場內平價百貨的假花卉布置，則讓人想到預付電話的廣告招牌。而韓裔藝術家鐘Janice的攝影系列作品，則展示了韓裔社區在法拉盛向東北遷移、各族裔交互的故事。

展覽將持續至7月23日(周日)，展出時間為每日上午10時至晚上8時，地址為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)41-40號。

民眾在廣場前駐足，廣告貼中間插文字作品「最愛你的人是我」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
民眾在廣場前駐足，廣告貼中間插文字作品「最愛你的人是我」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
位於榮欣廣場中的藝術群展，致敬法拉盛的亞裔社區，也探索新移民居住在此的生活體驗與...
位於榮欣廣場中的藝術群展，致敬法拉盛的亞裔社區，也探索新移民居住在此的生活體驗與經歷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 移民 疫情

上一則

華裔設計彩虹Skittles 傳達「驕傲是愛」

下一則

華婦8大道剛領完錢 遇女賊當街搶包包

延伸閱讀

紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票
紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控
紐約美華劇坊首演「聊齋」趙城虎

紐約美華劇坊首演「聊齋」趙城虎
黃敏儀免費法律服務 移民可預約

黃敏儀免費法律服務 移民可預約

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了