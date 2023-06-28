華裔藝術家 小百貨店辦群展

王雪莉的作品「媽媽，吃飯了嗎」，張貼在一堆廣告貼之中。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由美國華人博物館(MOCA)策展部主任譚海俊(Herb Tam)及其妻子、藝術家張璐共同組織的八位青年藝術家群展「圓：法拉盛 的生命，生活，生存，生機」(Home-O-Stasis：Life and Livelihoods in Flushing)在當地的榮欣廣場登場，作品與商場內的房屋出租廣告貼並行展示，致敬法拉盛的亞裔社區，也探索新移民 居住在此的生活體驗與經歷。

譚海俊介紹，他們住在當地的同一條街上，疫情 期間注意到榮欣廣場，這是一家小型百貨商店，窗口張貼著許多手寫的招租啟示，也有不少新移民駐足觀看，在這個日漸仕紳化(gentrification)的地方尋找房源，這讓他們萌生了在店裡為民眾提供可供觀賞的作品的想法。於是，他們邀請在法拉盛出生長大、或與當地有密切聯繫的藝術家，共同探索法拉盛的新移民生活體驗，與其中的獨特之處。

榮欣廣場位於法拉盛圖書館後，目前有一家美妝店、髮廊、快遞站、肉業店以及平價百貨，在疫情前客流量大，目前則仍未從疫情恢復，幾位藝術家的作品，主要放置在廣場的中心廊道，與房屋出租、招工廣告貼等並行展示。

王雪莉的攝影和文字作品「媽媽，吃飯了嗎」，張貼在一堆廣告貼之中，通過展示手寫的親密信息和安裝過程的影像，來給這些固定的房屋出租關係，輸出更多個人的細膩情感。由何雨祺和顧虔凡組成的「馬馬虎虎」團體，以大富翁遊戲為原型，邀請玩家參與一個名為「法拉盛多重奏」的新棋盤遊戲。

移民工人西亞蝶，製作了一隻剪紙蝴蝶，蝴蝶身體有一尊佛像，佛像中則蘊藏法拉盛的地標之一、位於大學點大道(College Point Blvd.)搬家運輸公司U-Haul，期望為尋求機遇的法拉盛新移民們帶來好運。

張璐的陶瓷諾基亞8210手機以及運用了商場內平價百貨的假花卉布置，則讓人想到預付電話的廣告招牌。而韓裔藝術家鐘Janice的攝影系列作品，則展示了韓裔社區在法拉盛向東北遷移、各族裔交互的故事。