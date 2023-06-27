日落公園、貝瑞吉連發槍案2傷 警追緝

日落公園和貝瑞吉26日下午連續發生兩起槍擊案，造成兩人受傷。(Citizen截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園 和貝瑞吉26日下午連續發生兩起槍擊 案，造成兩人受傷，不確定是否為同一人作案。到目前為止，嫌犯仍然在逃。警方呼籲目擊者提供有關嫌犯下落和身分的信息，以便盡早將其捉拿歸案。

警方稱，第一起槍擊案發生在大約中午12時，案發地點在日落公園57街交4大道的路口，一名60歲的男子遭槍擊，槍彈擊中了這名受害者的右臂。

第二起槍擊案發生在大約下午1時48分，案發地點在貝瑞吉，在65街交6大道附近。一名21歲女子頭部受槍傷。

這兩名傷者都倖存，目前正在接受治療。

根據Citizen平台目擊者信息，第一起槍擊案發生後，嫌犯騎著電動滑板車離開現場。嫌犯為西語裔男子，黑髮，梳著馬尾。他穿著黑色短褲，藍色T恤，白鞋，背著一隻黑包，脖子上帶著項鏈。還有人表示，經過短暫步行追捕，嫌犯已被警方逮捕。

但警方表示，嫌犯仍在逃。警方目前也無法確認這兩起槍擊案為一人所為，無法確認嫌疑人的性別和外貌。

警方呼籲知曉此案目擊者，以及知道嫌犯身分和下落者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。