2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

美國郵政 局(USPS)日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的男性亞裔 慣犯，據悉，這名罪犯有可能面臨聯邦重罪指控；但是華社認為，這樣的罪犯太多，可能無法解決根本問題。

近日，在這兩名慣犯於麥斯佩斯(Maspeth)的Mt. Olivet Crescent作案時，兩名守株待兔的警員將他們逮個正著。當時，兩男子正熟練地打開郵筒，偷取信件，並迅速返回車輛；截至發稿，警方尚未向記者確認嫌犯姓名及身分。

皇后區第30選區市議員霍頓(Robert Holden)辦公室幕僚長庫茲納(Daniel Kurzyna)稱，這兩名嫌犯已經作案大半年，偷了至少十多個信箱，「這半年來我們一直聽到選民持續的抱怨」。

庫茲納表示，為何該兩名男子會有信箱鑰匙，仍有待調查，同時表示偷取郵件是聯邦重罪，是保釋法不適用的範圍，此兩男嫌可能面臨坐牢的風險。對於如何防止信件被偷，他建議民眾親自到郵局寄信，因為有很多犯罪份子會在郵筒內貼上膠水，「你以為信掉下去了，其實沒有」。

根據最新統計，截至3月30日的六個月內，有超過2萬5000起郵箱盜竊案，而2022年，全年則有3萬8500同類案件。此前，轄區包括華人聚集地的市警109分局與107分局郵件竊案頻發，國會眾議員孟昭文曾要求提高深綠色郵筒(Relay Boxes)的安全指數，要求兩把主鑰(Master Keys )才能打開，避免不法分子輕易盜取信件。