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黃敏儀免費法律服務 移民可預約

記者高雲兒／紐約報導

市議員黃敏儀辦公室近日宣布，將聯合紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)旗下的亞洲移民司法項目(Asian Immigrant Justice Project)，為選民提供每月一次的法律援助諮詢，到9月為止；有需要的民眾可向黃敏儀辦公室進行預約。

黃敏儀表示，此前在辦公室提供過多次法律和商業等方面的服務，反響不錯，於是決定和紐約法律援助團，「提供更多這樣的服務，特別是在影響亞裔社區的問題上，比如仇恨犯罪和移民欺詐」。

據悉，亞洲移民司法項目(AIJP)在紐約社區信托基金(NYCT)的支持下成立，旨在針對疫情期間增加的仇亞暴力。該項目現在專注於為亞裔移民社區提供法律代理和相關權利教育，幫助遭受犯罪、家庭暴力、人口販運、欺詐和其他苦難的移民。

法律援助團移民保護部門的高級律師Alexander Hu介紹，作為一個新項目，他們希望能夠為紐約市低收入的亞裔提供免費的法律服務，「從歷史上看，亞洲移民社區面臨著許多挑戰，包括缺乏服務資金、公眾意識和語言服務。AIJP希望能夠滿足紐約市亞裔社區的需求，並幫助亞裔移民維護自己的權利」。

律師可以就廣泛的法律問題提供建議和咨詢，包括犯罪和家庭暴力案件，或者是通過強迫或人口販運被帶到美國工作的情況，以及其他移民問題。律師也有可能會就一些案情，進行無償法律代理。

據悉，諮詢將在每個月的最後一個周五展開，一直持續到今年9月。第一場諮詢活動將於本月30日(周五)舉行，第二場在7月28日，第三場在8月25日，最後一次在9月29日，時間均為上午10時至下午5時30分。民眾可聯絡市議員黃敏儀辦公室(718)888-8747或電郵[email protected]預約，地點在黃敏儀辦公室，法拉盛38大道135-27號388室。

移民 亞裔 紐約市

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