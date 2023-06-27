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華埠射擊技術研討會 辦醫學及福利講座

記者許君達╱紐約報導
第18屆華埠醫學常識及福利講座在中華公所舉行。(紐約華埠射擊技術研究會提供)
第18屆華埠醫學常識及福利講座在中華公所舉行。(紐約華埠射擊技術研究會提供)

紐約華埠射擊技術研究會(PCGC)近日在曼哈頓中華公所舉辦第18屆醫學常識及福利講座，邀多位華人醫師及政府社會福利方面專員為社區居民開展健保福利和日常醫療保健等方面的教學，長期為華埠居民提供服務的多家醫療或健保機構也在現場開設櫃檯，提供諮詢服務，共有200多名華埠居民參加。

醫學常識及福利講座在華埠歷史悠久，今年的活動是在新冠疫情之後首次恢復。主辦方當日共開展了四堂講座課程，分別包括老人醫療保險福利更新、腰痛原因、糖尿病飲食與營養和日常保健須知，在聽課之餘，主辦方還在會場內提供了免費的血壓和血糖檢查。

射擊技術研究會會長蔡韋儀表示，疫情之後，人們更加重視健康，對於長者來說更是重要。舉辦活動的目的就是為了讓人們多了解相關知識、熟悉各種健保福利的應用。中華公所主席曾偉康到場表達支持，他表示，希望參與活動的人都能學到有用的知識，提升生活的質量與福祉。

本次活動由維康西藥房和紐約長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)「福安康寧」華人社區保健計畫協辦，中華公所主席曾偉康、台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本、紐約安良工商總會會長江雋嵐、陳逸民、紐約中華總商會董事長盧元龍、紐約華裔美國退伍軍人會主席鄧燦業、紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、紐約華人總商會榮譽會長余建業、華策會副總裁伍寶玲等僑界人士也都予以支持。

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