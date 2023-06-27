華埠射擊技術研討會 辦醫學及福利講座

第18屆華埠醫學常識及福利講座在中華公所舉行。(紐約華埠射擊技術研究會提供)

紐約華埠 射擊技術研究會(PCGC)近日在曼哈頓中華公所舉辦第18屆醫學常識及福利 講座，邀多位華人醫師及政府社會福利方面專員為社區居民開展健保 福利和日常醫療保健等方面的教學，長期為華埠居民提供服務的多家醫療或健保機構也在現場開設櫃檯，提供諮詢服務，共有200多名華埠居民參加。

醫學常識及福利講座在華埠歷史悠久，今年的活動是在新冠疫情之後首次恢復。主辦方當日共開展了四堂講座課程，分別包括老人醫療保險福利更新、腰痛原因、糖尿病飲食與營養和日常保健須知，在聽課之餘，主辦方還在會場內提供了免費的血壓和血糖檢查。

射擊技術研究會會長蔡韋儀表示，疫情之後，人們更加重視健康，對於長者來說更是重要。舉辦活動的目的就是為了讓人們多了解相關知識、熟悉各種健保福利的應用。中華公所主席曾偉康到場表達支持，他表示，希望參與活動的人都能學到有用的知識，提升生活的質量與福祉。

本次活動由維康西藥房和紐約長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)「福安康寧」華人社區保健計畫協辦，中華公所主席曾偉康、台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本、紐約安良工商總會會長江雋嵐、陳逸民、紐約中華總商會董事長盧元龍、紐約華裔美國退伍軍人會主席鄧燦業、紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、紐約華人總商會榮譽會長余建業、華策會副總裁伍寶玲等僑界人士也都予以支持。