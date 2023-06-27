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振興杯九人排球賽 四九隊奪男青組冠軍

記者胡聲橋╱紐約報導
第八屆振興杯紐約九人排球邀請賽開球儀式。(記者胡聲橋╱攝影)
第八屆振興杯紐約九人排球邀請賽開球儀式。(記者胡聲橋╱攝影)

由紐約華體會(CASCSA)主辦的2023年第八屆「振興杯」紐約9人排球邀請賽日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，十多支男女排球隊經過激烈角逐，最終四九隊、斗山隊和斗山隊分獲男子青年組、中年組和元老組冠軍；女子組桂冠則由排協BCVA隊奪得。

本屆邀請賽從早8時就開始在8大道附近三個賽場同時舉行。中午12時，主辦方舉行了開球儀式。紐約華體會會長趙立衍說，這是新冠疫情以後的第二屆比賽，現在比賽已經滿血復活，重新回歸社區，令人興奮。他感謝各方對該賽事的大力支持。

比賽主要贊助方、松柏之家社區服務中心的行政總監陳偉儀說，松柏之家從第一屆比賽開始就贊助這項賽事，她很高興看到比賽給社區帶來活力和快樂，也表示今後將繼續與以支持。

市長亞當斯特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉祝比賽圓滿成功；州參議員曲怡文說，過去八年她年年出席該賽事，今年是第一次以州參議員身份來參與，她說未來會繼續合作，也祝願賽事愈辦愈興旺。

經過激烈的角逐，最終四九隊奪得男子青年組冠軍，亞軍是波士頓隊，季軍是NY Drunken Panda隊；男子中年組由斗山隊折桂，中美玻璃隊屈居亞軍，校聯隊獲得季軍。男子元老組的冠軍由斗山隊奪得，第二、第三名分別是龍旺隊和芝加哥隊。女子組冠軍花落排協BCVA隊，廣海新迎喜隊獲得亞軍，季軍由NY Voltage隊奪得。

第八屆「振興杯」紐約9人排球邀請賽日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉行。(記者胡聲...
第八屆「振興杯」紐約9人排球邀請賽日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

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