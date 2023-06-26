世界美術教室結業 兒女參展家長感動
由世界日報主辦的世界美術教室25日舉行結業作品展，孩子們的作品被裝裱起來，展覽在世界日報三樓的畫廊之中，家長和孩子們都感到分外自豪，每個孩子還都額外得到了結業證書。
主辦方表示，世界美術教室自18年開班， 後因疫情中斷兩年，沒有舉行結業畫展，「現在復課一年多，也藉此畫展讓學畫的孩子們互相交流和觀摩」。世界美術教室老師陸音表示， 自疫情後開課已經一年後，有些小朋友已經從零開始，懂得畫畫的基本要領，「我們的世界日報美術教室基本採取以寫生為主，包括素描，水彩，油彩，創意畫，用最簡單的方法和步驟教會學生獨立繪畫的能力」。
據悉，此次共展出34個孩子的作品，所有參展的孩子都得到了陸音頒發的參展證書；其中7歲的姜念汐已經學畫四個月，家長表示，今天看到自己孩子的作品非常驚訝，「在家裡都是看到她雖手塗鴉，沒想到她能畫得這麼好」。姜念汐表示很喜歡畫畫，「因為看到美的事物就可以記錄下來」。
今年10歲的陳書豪學畫已經一年多了，父親陳先生說，當初是為了讓孩子能夠集中精神才送他來學畫，「有點太好動了，坐不住」；看著孩子的作品，他父親表示孩子在色彩選擇上已經有些見地，「他說他以後想做個演員，那麼學畫畫也可以培養一些藝術細胞」。
已經17歲的孫溶儷是參展學員中年紀最大的孩子，自從19年開始就一直在畫廊學習，雖然因為疫情中斷兩年，但還是熱情不減。她說，「世界美術教室啟發了我的靈感，讓我很有創造力」；其母則說，此前也去試聽過別的美術課，「但他們都是生搬硬套，沒有去教孩子理解」，她想讓自己的孩子在美術教室繼續學習。
世界美術教室每周日上課，全年招生，採取小班教學，老師還會根據每個學生的程度量身設計合適的教學內容，以獲得最佳學習效果；欲了解更多詳情或預約免費試課，可致電報名專線(718)746-8889轉分機6213或6324(周一至周五上午9時至下午5時30分)；世界美術教室地點：世界日報3樓文化藝廊，141-07 20th Ave., Whitestone, NY 11357。
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