艾姆赫斯特夏日市集 助力當地華社小商業
亞美聯盟(AAF)25日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉辦夏日市集，支持和促進當地華人及亞裔小商家的發展，加強社區凝聚力，同時也為社區帶來更多有趣的文化體驗，吸引逾300民眾參與。
市集包括各類活動及節目，在不同時段設免費太極課程、中國舞工作坊、兒童面部彩繪以及水墨畫工作坊等，此外為促進當地餐館與茶飲等小商家，也為民眾設立了抽獎。民眾在十家當地華人及亞裔小商家消費後保留發票，即可持十張發票兌換免費T恤並參與抽獎。
亞美聯盟小商業項目的資深聯絡員尚睿文介紹，艾姆赫斯特是亞裔新移民的聚居地，不只華人，也有許多馬來、中亞與南亞居民，活動旨在促進當地亞裔社區的凝聚力。此外新冠疫情期間，艾姆赫斯特的小商家受創嚴重，許多小商家並未申請或收到政府的資助金，也不知如何獲取相關資訊，活動也是為了幫助當地小商家的再發展，為他們的商業注入新活力。
曾獲野口勇博物館(Noguchi Museum)反亞仇恨主題作品冠軍的台裔藝術家蕭喆旻，也在現場指導民眾完成水墨畫的畫作，與老人中心及亞美聯盟等多家社區機構均有合作、為華社提供藝術培訓與諮詢的他表示，參與者不僅是孩子，亦有不少對傳統水墨感興趣的成人，透過毛筆來畫出花卉的感覺。
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