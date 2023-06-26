艾姆赫斯特夏日市集 助力當地華社小商業

艾姆赫斯特夏日市集25日登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞美聯盟(AAF)25日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉辦夏日市集，支持和促進當地華人 及亞裔 小商家的發展，加強社區凝聚力，同時也為社區帶來更多有趣的文化體驗，吸引逾300民眾參與。

市集包括各類活動及節目，在不同時段設免費太極課程、中國舞工作坊、兒童面部彩繪以及水墨畫工作坊等，此外為促進當地餐館與茶飲等小商家，也為民眾設立了抽獎。民眾在十家當地華人及亞裔小商家消費後保留發票，即可持十張發票兌換免費T恤並參與抽獎。

亞美聯盟小商業項目的資深聯絡員尚睿文介紹，艾姆赫斯特是亞裔新移民的聚居地，不只華人，也有許多馬來、中亞與南亞居民，活動旨在促進當地亞裔社區的凝聚力。此外新冠疫情期間，艾姆赫斯特的小商家受創嚴重，許多小商家並未申請或收到政府的資助金，也不知如何獲取相關資訊，活動也是為了幫助當地小商家的再發展，為他們的商業注入新活力。