我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

艾姆赫斯特夏日市集 助力當地華社小商業

記者鄭怡嫣╱紐約報導
艾姆赫斯特夏日市集25日登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
艾姆赫斯特夏日市集25日登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞美聯盟(AAF)25日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉辦夏日市集，支持和促進當地華人亞裔小商家的發展，加強社區凝聚力，同時也為社區帶來更多有趣的文化體驗，吸引逾300民眾參與。

市集包括各類活動及節目，在不同時段設免費太極課程、中國舞工作坊、兒童面部彩繪以及水墨畫工作坊等，此外為促進當地餐館與茶飲等小商家，也為民眾設立了抽獎。民眾在十家當地華人及亞裔小商家消費後保留發票，即可持十張發票兌換免費T恤並參與抽獎。

亞美聯盟小商業項目的資深聯絡員尚睿文介紹，艾姆赫斯特是亞裔新移民的聚居地，不只華人，也有許多馬來、中亞與南亞居民，活動旨在促進當地亞裔社區的凝聚力。此外新冠疫情期間，艾姆赫斯特的小商家受創嚴重，許多小商家並未申請或收到政府的資助金，也不知如何獲取相關資訊，活動也是為了幫助當地小商家的再發展，為他們的商業注入新活力。

曾獲野口勇博物館(Noguchi Museum)反亞仇恨主題作品冠軍的台裔藝術家蕭喆旻，也在現場指導民眾完成水墨畫的畫作，與老人中心及亞美聯盟等多家社區機構均有合作、為華社提供藝術培訓與諮詢的他表示，參與者不僅是孩子，亦有不少對傳統水墨感興趣的成人，透過毛筆來畫出花卉的感覺。

艾姆赫斯特夏日市集，華人民眾排隊參與抽獎等活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
艾姆赫斯特夏日市集，華人民眾排隊參與抽獎等活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
艾姆赫斯特夏日市集，民眾參與水墨畫工作坊並展示成果。(記者鄭怡嫣╱攝影)
艾姆赫斯特夏日市集，民眾參與水墨畫工作坊並展示成果。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔 華人 老人中心

上一則

黃敏儀消防安全科普 籲裝煙霧探測器

下一則

紐約經文處副處長陳珮瑩榮調蒙特婁 台僑歡送

延伸閱讀

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點

驕傲遊行 舊金山多景點被彩虹裝點
猴痘病例驟增 洛縣衛生局建議高風險族群檢測、打疫苗

猴痘病例驟增 洛縣衛生局建議高風險族群檢測、打疫苗
庫比蒂諾YMCA 建加州原生植物花園

庫比蒂諾YMCA 建加州原生植物花園
黑熊母子翻垃圾桶 布班克居民緊張

黑熊母子翻垃圾桶 布班克居民緊張
法官格拉索訪老人中心 解答仇恨犯罪

法官格拉索訪老人中心 解答仇恨犯罪

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議