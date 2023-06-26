華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡

華埠致命火災現場發生第三次燃燒，造成爆炸，幸未有人傷亡。(記者劉梓祁／攝影)

此前發生嚴重火災並致四死兩傷的曼哈頓華埠 麥地臣街(Madison St.)80號電單車修理店，日前在市府人員清理現場時，第三次發生復燃事故，正在進行善後處理的鋰電池因高溫而發生爆炸，將存放電池的桶蓋炸飛，幸未再出現人員傷亡。

爆炸事件發生在24日中午12時30分左右，市消防局(FDNY)發言人朗恩(Jim Long)表示，爆炸發生時，市府聘請的承包商正在事發的「宏旗精修電動車 」店火災現場處理善後事宜，用密封金屬桶封存並清除店外大量處於危險之中的鋰電池。在其中一個封存桶被裝上卡車時，內部的電池再次起火，熱量造成大量壓力，將桶蓋炸飛，幸好沒有造成人員傷亡。一位目擊者透露，當時桶蓋飛到了三層樓的高度才落地。事發地點附近一位熟食店員工表示，這已經是第三次了，「我真的很害怕。」

爆炸發生後，電池處理工作被迫暫停，消防員撲滅火焰後，繼續對其他封存桶灑水降溫，以防情況進一步失控。此後，消防員給其他封存桶鑽孔，以釋放桶內壓力，避免相同事故再次發生。

事發電單車店20日凌晨發生三級火災，經百餘消防員和急救人員全力施救，依然造成上層住宅樓內的四名居民不幸身亡，還有兩人重傷。火災後，住在事發樓宇的23名成年及兩名兒童被緊急撤離，安置在救濟機構暫住。事故調查結果表明，火災的起因是違規使用鋰電池。

數據顯示，今年到目前為止，全市因鋰電池火災造成的死亡數字已達13人，另有71人在火災中受傷。據報導，從2021年以來，事發電單車店曾兩次被消防部門發出傳票，並在去年被罰款1600元，因為其違規將電池對方在一起並插在延長線上充電。

在該店的致命火災發生後，事故現場至少曾有過兩次復燃。