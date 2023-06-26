我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡

記者許君達／紐約報導
華埠致命火災現場發生第三次燃燒，造成爆炸，幸未有人傷亡。(記者劉梓祁／攝影)
華埠致命火災現場發生第三次燃燒，造成爆炸，幸未有人傷亡。(記者劉梓祁／攝影)

此前發生嚴重火災並致四死兩傷的曼哈頓華埠麥地臣街(Madison St.)80號電單車修理店，日前在市府人員清理現場時，第三次發生復燃事故，正在進行善後處理的鋰電池因高溫而發生爆炸，將存放電池的桶蓋炸飛，幸未再出現人員傷亡。

爆炸事件發生在24日中午12時30分左右，市消防局(FDNY)發言人朗恩(Jim Long)表示，爆炸發生時，市府聘請的承包商正在事發的「宏旗精修電動車」店火災現場處理善後事宜，用密封金屬桶封存並清除店外大量處於危險之中的鋰電池。在其中一個封存桶被裝上卡車時，內部的電池再次起火，熱量造成大量壓力，將桶蓋炸飛，幸好沒有造成人員傷亡。一位目擊者透露，當時桶蓋飛到了三層樓的高度才落地。事發地點附近一位熟食店員工表示，這已經是第三次了，「我真的很害怕。」

爆炸發生後，電池處理工作被迫暫停，消防員撲滅火焰後，繼續對其他封存桶灑水降溫，以防情況進一步失控。此後，消防員給其他封存桶鑽孔，以釋放桶內壓力，避免相同事故再次發生。

事發電單車店20日凌晨發生三級火災，經百餘消防員和急救人員全力施救，依然造成上層住宅樓內的四名居民不幸身亡，還有兩人重傷。火災後，住在事發樓宇的23名成年及兩名兒童被緊急撤離，安置在救濟機構暫住。事故調查結果表明，火災的起因是違規使用鋰電池。

數據顯示，今年到目前為止，全市因鋰電池火災造成的死亡數字已達13人，另有71人在火災中受傷。據報導，從2021年以來，事發電單車店曾兩次被消防部門發出傳票，並在去年被罰款1600元，因為其違規將電池對方在一起並插在延長線上充電。

在該店的致命火災發生後，事故現場至少曾有過兩次復燃。

華埠 曼哈頓 電動車

上一則

下東城18歲少年 頸部中槍不治

下一則

驕傲大遊行 曼哈頓成為「彩虹」海洋 台灣遊行隊伍活力滿點

延伸閱讀

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站
聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票
曼哈頓華埠電單車店火災 3天後復燃幸及時控制 同行：起火店內滿地電線

曼哈頓華埠電單車店火災 3天後復燃幸及時控制 同行：起火店內滿地電線
單車店火災後 紐約州檢發布鋰電池中文防火建議

單車店火災後 紐約州檢發布鋰電池中文防火建議
大華府乾旱 官員籲民眾防範火災

大華府乾旱 官員籲民眾防範火災

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議