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下東城18歲少年 頸部中槍不治

記者和釗宇／紐約報導

曼哈頓下東城25日凌晨發生一起槍擊案，一名18歲青少年頸部中槍後死亡，這已經是該區一周多以來發生的第三起槍擊案。

根據下轄事發地社區的市警七分局信息，案件發生於25日凌晨12點50分左右，在李文頓街(Rivington St.)交皮特街(Pitt St.)附近的一處菸店前，一名18歲青少年頸部中槍，情況危殆，案發地附近和旁邊停靠的車輛濺有鮮血；急救人員隨後將傷者送往曼哈頓下城長老會醫院(New York-Presbyterian Hospital Lower Manhattan)，但隨後傷重不治，死者姓名尚未透露。

嫌犯在作案後沿李文頓街向西逃離，警方已經鎖定兩名嫌犯；一名不願透露姓名的目擊者表示，他已經在當地居住近十年，社區很少發生惡性案件，案發當日，他聽到接連兩聲槍響，然後下樓查看情況，「全是警察，然後救護車將受害者拉走，這個槍擊案和我家實在太近了；我感到十分悲傷，傷者那麼年輕，都是毫無意義的損失。」

事發街區距離此前一周的一起槍擊案的發生地僅有半哩，6月15日凌晨3時左右，在果園街(Orchard St.)交史坦頓街(Stanton St)處，一名28歲男性頭部遭到槍擊，情況危殆；25歲的嫌犯布拉德利(DaJaun Bradley)被控謀殺，法庭設保釋金10萬元，嫌犯目前仍被羈押。

這已經是七分局轄區內今年以來第二起謀殺案，去年同期該區也發生兩起兇殺案；同時，該區自18日以來已經發生三起槍擊案，共有三名受害者，去年同期則有四起槍案、六名受害者。

槍擊 曼哈頓 警察

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