黃敏儀消防安全科普 籲裝煙霧探測器

市議員黃敏儀聯合市消防局亞裔鳳凰協會在啟揚文化中心舉辦消防安全討論會，教育民眾注意鋰電池和家庭防火安全。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀25日下午聯合市消防局亞裔 鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)在法拉盛 啟揚文化中心舉辦消防安全討論會，教育民眾注意鋰電池和家庭防火安全，並鼓勵民眾積極撥打紅十字電話，預約免費的煙霧探測器(smoke detector)和上門安裝服務。

黃敏儀表示，近來因為鋰電池導致的火災頻發，因此特別和消防局亞裔鳳凰協會辦此講座，希望給大眾帶來防火安全知識。她也表示，除了該講座外，也正考慮和紅十字協會合作，舉辦更多消防課程。

數據顯示，紐約市 今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。在本月21日，本市就發生兩起由鋰電池導致的火災，先是華埠一家電單車商鋪由鋰電池引發火災，造成至少四人死亡，其中包括一位83歲長者。

同日稍晚，位於班森賀的一公寓起火，造成兩人受傷。

負責調查鋰電池火災小組的副首席消防督察羅傑斯(Joseph Rogers)講解了鋰電池的安全使用問題，他告誡民眾，應禁止五個電池同時充電，充電時儘量保證在戶外，不要使用延長線等。

民眾若想了解更多信息，可前往啟揚活動中心領取安全宣傳小冊子，地址是法拉盛41大道133-29號。

市消防局鳳凰協會會長趙榮光表示，作為代表亞裔消防員的組織，見到華社類似火災呈上升趨勢，感到有必要教育民眾防火安全。他鼓勵民眾積極安裝煙霧探測器。

據了解，無法負擔煙霧探測器的紐約市民，可以通過一個名為「發出警報」的項目獲得免費的煙霧探測器，該項目由市消防局與紅十字會合作開展。

民眾可通過撥打(877)733-2767預約，退休的消防局消防員和紅十字會志願者會上門免費安裝。