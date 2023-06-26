黃敏儀消防安全科普 籲裝煙霧探測器
市議員黃敏儀25日下午聯合市消防局亞裔鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)在法拉盛啟揚文化中心舉辦消防安全討論會，教育民眾注意鋰電池和家庭防火安全，並鼓勵民眾積極撥打紅十字電話，預約免費的煙霧探測器(smoke detector)和上門安裝服務。
黃敏儀表示，近來因為鋰電池導致的火災頻發，因此特別和消防局亞裔鳳凰協會辦此講座，希望給大眾帶來防火安全知識。她也表示，除了該講座外，也正考慮和紅十字協會合作，舉辦更多消防課程。
數據顯示，紐約市今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。在本月21日，本市就發生兩起由鋰電池導致的火災，先是華埠一家電單車商鋪由鋰電池引發火災，造成至少四人死亡，其中包括一位83歲長者。
同日稍晚，位於班森賀的一公寓起火，造成兩人受傷。
負責調查鋰電池火災小組的副首席消防督察羅傑斯(Joseph Rogers)講解了鋰電池的安全使用問題，他告誡民眾，應禁止五個電池同時充電，充電時儘量保證在戶外，不要使用延長線等。
民眾若想了解更多信息，可前往啟揚活動中心領取安全宣傳小冊子，地址是法拉盛41大道133-29號。
市消防局鳳凰協會會長趙榮光表示，作為代表亞裔消防員的組織，見到華社類似火災呈上升趨勢，感到有必要教育民眾防火安全。他鼓勵民眾積極安裝煙霧探測器。
據了解，無法負擔煙霧探測器的紐約市民，可以通過一個名為「發出警報」的項目獲得免費的煙霧探測器，該項目由市消防局與紅十字會合作開展。
民眾可通過撥打(877)733-2767預約，退休的消防局消防員和紅十字會志願者會上門免費安裝。
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