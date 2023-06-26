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貝瑞吉商業街白日槍擊案 2人受傷

記者胡聲橋／紐約報導
貝瑞吉商業街光天化日發生槍擊案，兩人受傷，疑為定點攻擊，圖為逃離中的嫌犯。(警方提供)
貝瑞吉商業街光天化日發生槍擊案，兩人受傷，疑為定點攻擊，圖為逃離中的嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉日前發生街頭槍擊案。光天化日之下，一名蒙面槍手向停在街邊的一輛轎車內開槍，導致兩人受傷。這起槍擊案被懷疑是定點謀殺，警方目前正在追緝這名槍手。

這起槍擊案發生在24日下午4時10分左右，案發地點在貝瑞吉5大道9413號的一家運動鞋店門前，案發地是熱鬧的商業街。當時有一輛深灰色的新澤西牌照轎車停靠在一輛MTA公車旁。突然，一名槍手掏出槍，朝轎車內連開數槍，槍手開槍後即步行逃離現場。

槍擊發生後，兩名男子分別從遭到槍擊的轎車前座和後座竄出，沿街逃走，旁觀者也四散奔逃。當時，這輛車仍在慢慢向前滑動，隨後又有一名年輕女子從轎車後座逃出，瘸著腿走過人行道，高喊救命。警方稱，這名21歲的女子左大腿受傷。女子逃出轎車後，車輛繼續向前滑行，衝上人行道，直到撞上燈柱才停住。

警方表示，先前逃走的兩名男子尚未找到，另有一名受害者是一名24歲的男子，右臂受槍傷。不過警方發言人說，他們現在還不清楚，槍擊案發生時，這名24歲男子是否在遭襲擊的轎車內。

急救人員將男女兩名傷者送進附近醫院接受治療，目前傷勢穩定。

貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)在推特上發文說，警局認為這起槍擊案是定點攻擊，但市警總局的發言人對此沒有確認。

警方形容槍手黑膚色，中等身材，年齡在20到25歲。警方公布的監控錄像顯示，槍手身穿深蓝色运动服，脚穿白红兩色籃球鞋，戴着黑色滑雪頭套，但臉部還是露了出来。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

槍擊 手機 推特

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