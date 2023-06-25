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男性健康意識資源展 親子同樂

記者顏潔恩╱紐約報導
現場設置遊戲攤，邀請小朋友參與。(記者顏潔恩╱攝影)
現場設置遊戲攤，邀請小朋友參與。(記者顏潔恩╱攝影)

結合6月男性健康意識月、父親節，由親情健保(Affinity By Molina Healthcare)和真爸爸網路(Real Dads Network)帶來的最後一場「男性健康意識資源展」，24日在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行。

主辦方與紮根社區多年的親子互助會合作，有十家健保機構向民眾科普健康知識，還有健康篩檢、免費理髮、DJ音樂、尊巴舞(Zumba)教學等；親子互助會也提供親子遊戲、抽獎活動，呼籲男性趁著周末參與社區活動，提倡男性健康的同時，增強親子關係。

親情健保區域經理何翊萍表示，亞裔男性通常身體出現問題習慣隱忍，也不愛分享，過去接觸過的案例中，有人甚至已患癌病重，需要馬上動手術，但因是家中經濟支柱，擔心休息會失去收入來源，延誤就醫。

她也說，男性通常較不聽勸，希望通過社區活動，鼓勵男性主動了解社區的健康資源和服務，「只要指引他們到對的對方，健康的信息就能潛移默化地傳播。」

親子互助會會長黃妮可說，華人移民家庭中普遍由男性在外工作賺錢，常年工作從未獲得妥善的休息，直到身體撐不住做檢查才發現已經病重；不僅如此，總將心事和情緒擠壓在心裡的男性，往往在行為上會變得偏激、難以溝通，嚴重的話甚至導致家庭慘劇，須提高男性對健康的意識。

她強調，無論移民身分，民眾都有資格獲得醫療幫助，可很多新移民並不知道；意識資源展也是一個向他們傳播正確信息的渠道，給予這些男性在身體、心理健康上都所需的資源。

由親情健保、真爸爸網路帶來的最後一場「男性健康意識資源展」，24日在布碌崙埃里克...
由親情健保、真爸爸網路帶來的最後一場「男性健康意識資源展」，24日在布碌崙埃里克森公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

親子 移民家庭 健保

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