田浩江「唱談歌劇藝術人生」 笑中有淚

田浩江即興演唱膾炙人口的老歌。(張宗智╱攝影)

紐約大都會歌劇 院著名男低音歌唱家田浩江，帶著疫情 期間創作的散文集「角鬥場的圖蘭朵」，於23日在曼哈頓考夫曼音樂中心(Kaufman Music Center)的莫肯音樂廳(Merkin Hall)舉辦「唱談歌劇藝術人生」活動，與觀眾及讀者交流。

兩個小時的活動中，田浩江回憶了離鄉背井歷經磨難、成功登上世界歌劇舞台的經歷，以及音樂如何成為他與父母的紐帶、並幫助他完成人生大事的溫馨往事；他也分享了創辦「iSING! 國際青年歌唱家藝術節」、推動東西文化交流的心路歷程；當然，與帕華洛蒂、多明戈等歌唱家同台多年的他，也講述了這些巨星在舞台下鮮為人知的趣事。

田浩江連說帶唱，不僅彈鋼琴、吉他，還秀了一把幾十年前中國流行的樂器手風琴，即興演繹了「聽媽媽講那過去的事情」、「游擊隊之歌」、「喀秋莎」、「往事只能回味」等富有年代感的歌曲，全場觀眾聽故事、看歌劇、唱老歌，有笑有淚有共鳴，意猶未盡。

在最後的互動環節，世界日報紐約社社長張宗智與觀眾分享了自己一口氣看完新書「角鬥場的圖蘭朵」的心得，他表示，自己感受到作者的真誠與厚道，更透過書中的介紹，在YouTube、谷歌欣賞了許多著名的歌劇選段，豐富了音樂知識，受益匪淺，「這本書非常值得一讀」。田浩江兒時的夥伴也特地從溫哥華趕來支持活動，謝謝他在那個物質匱乏的時代，用歌聲為大家帶來歡樂。