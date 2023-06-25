專家：戒菸重拾健康 20分鐘見成效

根據調查，戒菸後的20分鐘內，心率就會變慢、血壓下降，血液循環和肺功能獲改善。圖為示意圖。(Getty Images)

王嘉廉社區醫療中心24日舉辦線上「為健康、要戒菸」講座，戒菸輔導員陳仲恆講解吸菸的壞處、迷思和戒菸方法；他指出，吸菸不單影響個人健康，二手、三手菸也會持續帶來危害，根據調查，戒菸後的20分鐘內，心率就會變慢、血壓 下降，血液循環和肺功能獲改善，籲吸菸者愈早戒菸、愈早重拾健康身體。

據市衛生局統計，紐約市在美國境外出生的每五名亞裔中就有一人吸菸，屬於移民群體中擁有最高吸菸率的族裔；在紐約州，每年有55萬人因吸菸和吸入二手菸，導致殘疾或死亡。

陳仲恆表示，一些吸菸者從微信 、或是其他消息中聽聞有些人吸菸好幾十年，到老了身體依舊不錯，打消他們戒菸的念頭，他指這些屬於特殊個例，完全不可信。

目前所證實的是，菸草裡含有超過7000種毒性化學物質，且其中70種能致癌，除肺部外，幾乎會傷害到身體的各個器官，引發最常見的癌症包括肺癌、口腔癌、咽喉癌，但不僅於此；吸菸也會造成血壓和血糖難以控制、對多種慢性疾病的治療造成影響、也是心臟病和中風 等致命疾病的誘因，這是因為菸草中的一氧化碳使血液變稠，比常人需要更多的氧氣促進血液運輸。

抽菸將給身邊的人造成危害，特別是內臟機能未完全發育的小孩，除二手菸會給從未抽菸的人帶來傷害外，在停止抽煙之後，附著在空氣中、頭髮、皮膚、衣物、家中表面的三手菸，也會持續威脅吸入者的健康；若戒不了菸、家中還有小孩，民眾盡可能在家、孩子坐的車上避免抽菸，並先洗澡或換掉衣服才接觸小朋友。

不管年紀多大、菸齡多長，陳仲恆強調愈早戒菸、身體就會愈早獲得改善，不要抱著「既然傷害已經造成，戒和不戒都沒有必要的心態」；他說，戒菸後的20分鐘內，心率就已經會變慢、血壓下降，接著血液循環和肺功能改善，五年之內中風的風險，可降低至和非抽菸者一樣。