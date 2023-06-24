我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

紐約客談／漲價能否買到更好的生活？

紐約客談

漲，什麼都漲。每次打開信箱，最怕寄來的帳單。打開報紙，不是交通費漲，房租漲就是小費漲、水電瓦斯費漲，每個部門都開著一張口，張口就是「我們也難」、「通貨膨脹」。問題是，即便通貨膨脹再厲害，百姓還是生意不好做，收入還是沒增加，最後還是遵守規則的人需要承擔額外的費用，試問這年頭，誰不難？

除了原本就應該繳的民生費用，為了填補政府單位的漏洞，更有新增加的費用，針對進入曼哈頓管制區域的車輛收取堵車費，一方面希望能改善曼哈頓交通壅堵狀況，另一方面又為單位「開源」。對於政府來說，似乎不漲錢就不會解決問題，但是否漲了錢，問題就能夠迎刃而解？所以有時候懷疑，增設這些費用，到底是真的想解決問題，還是巧立名目額外收錢？

但好像加增費用，道德敗壞者似乎也愈來愈多。偷老人的糧食券、追客人的小費，徘徊在街頭時，常見流浪漢蒙頭大睡，不少無所事事的青少年到處閒逛，非法小販四處擺攤，色情場所比比皆是。

更糟糕的是，三天兩頭就有搶劫和槍殺，坐個地鐵擔驚受怕半天，生怕被人推下軌，做賊似的四處張望保證無人靠近。

不禁在想，是什麼讓紐約市變成這樣，變成一個昂貴得離譜，卻愈加不安全的城市？近年來有許多人帶著失望與無奈搬離紐約市，而這些人在當初，都是帶著憧憬和希望來到這座城市。

也有更多對紐約有感情的人不願離去，默默忍受著高價和不安全感，他們說，如果壞到了極點，一切都會向好的方向發展。問題是，情況是不是還會繼續糟糕下去呢。

紐約市 曼哈頓 通貨膨脹

上一則

預防中風博覽會 數百華人長者捧場

下一則

「六四」紀念館25日開放 免費入場

延伸閱讀

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門
紐約客談／租金調整 應恪守中庸之道

紐約客談／租金調整 應恪守中庸之道
服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了
疫後首訪洛 美魔女李芳雯驚呼被小費嚇到

疫後首訪洛 美魔女李芳雯驚呼被小費嚇到
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷