紐約客談／漲價能否買到更好的生活？

漲，什麼都漲。每次打開信箱，最怕寄來的帳單。打開報紙，不是交通費漲，房租漲就是小費漲、水電瓦斯費漲，每個部門都開著一張口，張口就是「我們也難」、「通貨膨脹 」。問題是，即便通貨膨脹再厲害，百姓還是生意不好做，收入還是沒增加，最後還是遵守規則的人需要承擔額外的費用，試問這年頭，誰不難？

除了原本就應該繳的民生費用，為了填補政府單位的漏洞，更有新增加的費用，針對進入曼哈頓 管制區域的車輛收取堵車費，一方面希望能改善曼哈頓交通壅堵狀況，另一方面又為單位「開源」。對於政府來說，似乎不漲錢就不會解決問題，但是否漲了錢，問題就能夠迎刃而解？所以有時候懷疑，增設這些費用，到底是真的想解決問題，還是巧立名目額外收錢？

但好像加增費用，道德敗壞者似乎也愈來愈多。偷老人的糧食券、追客人的小費，徘徊在街頭時，常見流浪漢蒙頭大睡，不少無所事事的青少年到處閒逛，非法小販四處擺攤，色情場所比比皆是。

更糟糕的是，三天兩頭就有搶劫和槍殺，坐個地鐵擔驚受怕半天，生怕被人推下軌，做賊似的四處張望保證無人靠近。

不禁在想，是什麼讓紐約市 變成這樣，變成一個昂貴得離譜，卻愈加不安全的城市？近年來有許多人帶著失望與無奈搬離紐約市，而這些人在當初，都是帶著憧憬和希望來到這座城市。

也有更多對紐約有感情的人不願離去，默默忍受著高價和不安全感，他們說，如果壞到了極點，一切都會向好的方向發展。問題是，情況是不是還會繼續糟糕下去呢。