紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

電力公司擬在未來三年加價12%，若批准，電費繼續水漲船高。圖為在法拉盛圖書館吹冷氣乘涼的華人。(本報檔案照)

炎炎夏日降至，電費勢必上漲。而聯合愛迪生電力公司(ConEdison)目前正推動州政府，在未來三年電費擬加價12%；若批准，電費將繼續水漲船高，面對各種生活成本的上漲，雖然無奈也只能被迫接受，為此華人居民表示，「已經麻木」。

據悉，聯合愛迪生正在推動紐約州 公共服務委員會(Public Service Commission)批准一項具爭議的計畫，該計畫提議於2025年之前，逐年將電費提高幾個百分點。

若該委員會批准按聯合愛迪生於2月提出的3.8%漲幅，去年每月83.5元的電費，將上升至87元。假設一個家庭每月用電量為300千瓦時，明年的電費將增加至90.48元，到2025年將接近94元，且300千瓦只是全美家庭平均用電量的一半。

該計畫預計將於未來幾個月內投票 。州公共服務委員會迪恩(James Denn)表示，委員會正在對聯合愛迪生公司的其財務狀況和客戶服務程序進行全面的全面審查，「我們強烈鼓勵公眾和政府官員繼續提交他們的意見，直到委員會作出最終決定。」他稱，今年下半年可能會有結果。

維權團體「公共事業法項目」(Public Utility Law Project)執行董事惠洛克(Laurie Wheelock)此前表示，3.8%漲幅對紐約人來太高了。雪上加霜的是，瓦斯價格也在上漲，國家電網(National Grid)日前也向州公共服務委員會遞交申請，擬將紐約市 用戶的瓦斯費用調漲約17%，若獲得委員會批准，新費率將會在2024年4月1日開始實施，但在此之前委員會將會舉辦公聽會，徵詢社區的意見。

住在森林小丘的李先生表示，今年截至目前溫度不高，還沒怎麼開過空調，「但是去年的電費很高，之前一個月150元，去年一個月250元」。

聽到電費可能還會上漲的他表示無奈，「電費貴能怎麼辦，也不能讓家裡的老人熱到生病吧」。住在史泰登島公寓的林小姐說，自己的公寓在今年增加了20%的維護費，部分原因是因為水電瓦斯費上漲，「我後面寫信投訴他們了，再漲的話我就搬走」。