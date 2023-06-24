郭文任仇亞暴力組主席 專注受害人遭遇

郭文近日成為紐約亞裔律師協會的仇亞暴力專案組主席。(郭文提供)

紐約市大亨特學院(Hunter College)亞裔 研究教授郭文(Chris M. Kwok)，近日成為仇亞暴力專案組(Anti-Asian Violence Task Force)主席，專案組隸屬紐約亞裔律師協會(AABANY)。他表示將專注講述仇亞受害人故事，著重探究他們在現行司法制度下的遭遇，此外美中關係惡化，也連帶華社處境，他也將追蹤政客講到中國時的用語，並與各議員對談。

郭文在中國出生並於1979年移民美國，先後在康乃爾大學及洛杉磯加大(UCLA)法學院學習亞裔研究及法律，此後在聯邦公平就業機會委員會(EEOC)任職逾15年，目前在市大亨特學院教授亞太裔歷史，並在一家國際仲裁機構擔任仲裁調解員。

他介紹，專案組成立於新冠疫情 仇亞犯罪飆升期間，先後發布兩份有關仇亞犯罪報告，目前共有7至15位浮動成員。預計將在9月，發布一系列仇亞犯罪受害人的視頻，他們中有的已被媒體報導，也有的遭遇鮮為人知，將在案發後給受害人一個發聲的平台，也著重探究他們在現行司法制度下的遭遇，給予仇亞犯罪事件給完整與全面的角度，並在此後倡導更合理與公平的司法改革。

此前，專案組研究法院及警方數據而得出的報告顯示，在2021年前三季度的233起針對亞裔的攻擊案中，91起案件相關涉案者被逮捕，這其中又有41起案件被地區檢察官辦公室以仇恨犯罪提訴，最後，僅七起案件獲得仇恨犯罪控罪。這些數據也是專案組想要探尋受害人司法遭遇的緣由。

此外，郭文也說，美中關係惡化，也連帶了華人 社區，進一步刺激仇亞情緒，疫情期間，教授亞裔歷史的他，當聽聞前總統川普的「中國病毒」、「功夫感冒」(kung flu)，從以前的歷史就已經了然此後華人社區將要面臨的情況，他為此也曾著文表示，這樣的言論很危險，在1850至1890年間，公開指控華人攜帶性病和痲瘋病的反華言論，也導致數千華人遭到驅逐或屠殺。而新冠時期的言論，也導致民眾開始避開華社的餐館與商家，並被不斷辱罵。

為此，他表示，專案組的另一大重心將放在追蹤與探究政客講到中國時的用語，以及這些言詞所產生的負面影響，並與各級議員座談。