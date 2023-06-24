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公司營運成本 避用私人帳戶支付

記者許君達／紐約報導
紐約安良工商總會近日在頓華埠舉辦社區稅務知識講座。(記者許君達／攝影)
紐約安良工商總會近日在頓華埠舉辦社區稅務知識講座。(記者許君達／攝影)

有不少華人業者開設公司時，為貪圖方便，會用私人帳戶支付公司營運成本；對此國稅局(IRS)的資深外展專員李鏞日前在曼哈頓華埠舉辦稅務知識講座時，表示這樣的作法，不僅對給報稅會計師增加工作量，也恐怕在遇到國稅局查帳時，陷入更多的麻煩，建議業者應「公私分明」。

紐約安良工商總會近日在頓華埠舉辦社區稅務知識講座，邀請國稅局的資深中英雙語外展專員李鏞，用粵語為華人小商業者帶來了應對國稅局審查的一系列知識與技巧，當天的講座免費對公眾開放，吸引了20餘位聽眾到場。

講座第一場主題為「商業稅務紀錄須知及商業架構」，內容包括收支紀錄保存、經營成本抵稅以及不同公司形態等；第二場主題為「住宅商用(家庭辦公室)及員工留用稅收優惠」，主要針對疫情期間員工居家辦公或遠程經營企業的稅務核算問題，還介紹了聯邦對於企業主給予的各種優惠和幫扶政策。

李鏞在會上表示，有些華人業主貪圖方便，有時會用私人帳戶支付公司運營成本，造成帳目混亂，既給報稅會計師增加工作量，又讓自己在萬一遭遇國稅局查帳時，陷入更多的麻煩，建議業者在公司運營中務必做到開支的「公私分明」。

此外，財務紀錄也需要至少保留多年，不能報完稅就丟失。在講到很多人都關注的問題，國稅局如何挑選審查對象，「為何會審到我頭上」時，李鏞介紹，國稅局現在使用機器自動篩查，選取對象有一定隨機性，不會特別針對某些群體進行歧視性審查。

本次稅務講座由紐約中華公所、安良工商總會及紐約中華總商會合作主辦，安良工商總會元老鄧遐勳、總理陳啟靈、會長江雋嵐、陳逸民，以及中華總商會副董事長盧元龍、副會長鄧穎瑜等人出席講座。

李鏞表示，業主用私人帳戶支付公司營運成本，恐怕在遇到國稅局查帳時陷入更多的麻煩。...
李鏞表示，業主用私人帳戶支付公司營運成本，恐怕在遇到國稅局查帳時陷入更多的麻煩。(記者許君達／攝影)

國稅局 華人 華埠

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