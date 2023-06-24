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台灣會館攜僑委會7╱18辦台語研習營

紐約訊
紐約台灣會館及僑委會將合辦「紐約海外台語研習營」。(主辦方提供)
紐約台灣會館及僑委會將合辦「紐約海外台語研習營」。(主辦方提供)

為了推廣台灣文化和台語教學，紐約台灣會館與中華民國僑務委員會攜手，將於7月18(周二)、19日(周三)舉辦「紐約海外台語研習營」，提供對學習台語感興趣的教師及學習者，深入了解台灣文化及特色，並提升台語教學能力。

此次的台語研習營，邀請國立台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰擔任講師，他在台語教學和台灣文化研究擁有豐富的經驗和專業知識，將與參與者分享專業見解和活潑有趣的教學方法。

課程包括「台語在當代社會的運用與未來展望」、「台語基礎發音及各地不同腔調」、「俗諺與台灣文化」、「台語書寫╱電腦輸入法介紹」、「聽歌學台語」、「土豆是馬鈴薯還是花生？台語和台灣動植物生態」等。

研習營將提供一系列豐富多元的課程和活動，涵蓋台語的語音、語法和詞彙，以及台灣文化的特色和價值。透過互動式的學習方式，參加者將有機會與專業教師和其他台語學習者互動交流，共同探索台灣文化的精髓。

活動將於7月18、19日兩日在皇后區法拉盛台灣會館舉行，地點為法拉盛北方大道137-44號，費用30元包含兩天午餐，民眾可在7月17日(周一)報名截止前上網報名，連結為https://forms.gle/CehiWBcKf3NQbS8XA。全程參與者將核發僑委會結業證書，並註記研習時數14小時。

法拉盛 中華民國 皇后區

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