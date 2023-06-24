用美食輸出文化 柑仔店「雲海嚴選」慶周年

「雲海嚴選」日前迎來開張一周年紀念活動。(記者顏潔恩╱攝影)

坐落於布碌崙 (布魯克林)威廉 斯堡、為全紐約第一家台灣柑仔店「雲海嚴選」，日前迎來開張一周年紀念，當天恰逢端午節，業者也邀請上百名好友、生意夥伴共聚；以通過美食 輸出台灣文化為目標，當日台裔小販「Tri Club」也帶來以台灣食物為基礎改良的美食跟與會者分享，獲得好評。

雲海嚴選的創辦人鄭衍莉(Lisa Cheng Smith)及合夥人林思妤(Lillian Lin)，選擇在布碌崙開台灣食品柑仔店，希望藉由食品增加大眾對台灣的認知，2018年從電商起家，直到2022年在紐約市開了實體店面。她們透過美食輸出文化的舉動，更受到總統蔡英文的讚賞，在今年3月出訪中美洲之旅過境紐約時，特地到店裡逛了一圈。

回顧過去一年所經歷的種種，林思妤表示，一開始只是抱著冒險的心態開店，「我們知道人們會喜歡，但不確定是否會做得好，沒想到比預料中好太多了。」並感謝一路上特別力挺的朋友們。

她認為，目前社區將其視為「特產店」，但他們希望可以更像雜貨店般經營，成為一個大家每天都來訪購物的地方；她也指出，威廉斯堡一帶其實有集中的華人社區，以年長者為主，未來也希望可以通過社區合作增加曝光度，吸引這個群體過來。

以推廣台灣美食為目的，他們也邀請台裔小販「Tri Club」作為當晚食物的餐飲承包商，帶來的兩款茶葉蛋沙拉、沙茶豬沙拉三明治，獲得青睞；據郭旻臻、王又禾、何柔瑩三位成員介紹，他們利用美國人熟悉的食物元素搭配台灣口味，做出既能保留家鄉口味、又能讓西方人接受的美食。