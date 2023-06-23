松柏之家包粽子大賽 20長者參與

松柏之家社區服務中心近日在布碌崙班森賀會所舉行第二屆包粽子比賽。(陳偉儀提供)

松柏之家社區服務中心近日在布碌崙 (布魯克林)班森賀會所舉行第二屆包粽子比賽，來自羊頭灣、班森賀老人中心 共20名長者參與，包了超過300個粽子；主辦方表示，該活動不僅宣揚中華文化與節日，也鼓勵年長者參與活動保持活力，促成社區成員之間的交流和互動。

比賽時長為20分鐘，主辦方為每名長者準備好粽葉、花生、糯米、香腸、鹹鴨蛋、肉餡，以及綁粽子所需的棉繩和剪刀，參賽者的包餡料 作法、外觀和特色都會被評委考慮在內；隨後，20名長者在其他觀眾、工作人員的喝彩歡呼聲中開始了比賽，儘管比賽激烈、激發參賽者的勝負欲，但依然會和身邊的人互動、給予誇獎和讚美，友好的氛圍令在場的人感到興奮和愉快。

到點結束時，參賽者的面前都擺滿了粽子，評委們認真仔細評審後，宣布70歲的吳翠珍以24個粽子的成績獲得冠軍，儘管是第一次包台山粽，但她非常細心、好學，也覺得相當好玩；魏金芳、陳清嬋分別獲得亞軍與季軍，三人均獲得豐富禮籃，其他的參與者也獲得特別的節日禮物。