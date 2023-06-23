航港局華警訪人瑞中心 籲長者防詐

紐新航港局四名華警22日拜訪人瑞中心，提醒長者嚴防詐騙。(人瑞中心提供)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)警察 部，22日派四名華警，到位於曼哈頓華埠的華策會人瑞中心，提醒長者們提防愈來愈多的詐騙案，很多都令長者易墜入圈套防不勝防。

來自航港局的四名年輕華裔警員都能講廣東話，包括警佐劉家坤(Jeremy Lau)，團隊成員陳潔玲(Lydia Chan)、鄭力行(Sammy Chang)及盧嘉誠(Ka Lo)。為顧及台山長者，陳潔玲更以台山話翻譯。

劉家坤解釋紐新航港局與市警的不同，並表示長者很容易輕信來電者及街上要求路人捐款的不知名機構；他說，在街頭若有人要求捐款，可能僅是區區的5元善款，對方也可能聲稱因為疫情不能收現金，希望能用手機 掃描二維碼轉帳，對方就可能藉著掃描手機的機會，盜取長者的個人訊息，包括銀行帳戶等資料。

另外，很多乍到紐約的華人新移民或遊客，在機場搭乘計程車或電召車時，可能已經談好價格，以40元到目的地，但黑心司機可能在中途以各種方式再勒索額外的400元，否則鎖上門不開車，也不讓乘客下車；劉家坤說，若遇上這種情況，乘客可記下車牌及打911報案。

劉家坤也特別提醒長者，不要輕易相信陌生的來電，這些來電自稱為銀行、國稅局、警局或其它政府單位，若問及工卡及個人資料，就要特別注意，不要輕易提供，而政府部門也不會用電話向大眾查詢個人資料。

人瑞中心主任伍寶玲也呼籲長者們，要多些參與講座，得知最新的社會動向與訊息。

根據航港局的最新詐騙警示，詐騙集團 可能透過電話、簡訊電子郵件，面對面等不同方式與受害者聯絡，若時機成熟，會要求受害者以Zelle、Venmo、西聯匯款、禮物卡、加密貨幣等方式支付費用，民眾應注意。更多航港局資訊，可致電(201)239-3500。