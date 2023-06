航港局華警訪人瑞中心 籲長者防詐

紐新航港局四名華警22日拜訪人瑞中心,提醒長者嚴防詐騙。(人瑞中心提供)

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)警察 部,22日派四名華警,到位於曼哈頓華埠的華策會人瑞中心,提醒長者們提防愈來愈多的詐騙案,很多都令長者易墜入圈套防不勝防。

來自航港局的四名年輕華裔警員都能講廣東話,包括警佐劉家坤(Jeremy Lau),團隊成員陳潔玲(Lydia Chan)、鄭力行(Sammy Chang)及盧嘉誠(Ka Lo)。為顧及台山長者,陳潔玲更以台山話翻譯。

劉家坤解釋紐新航港局與市警的不同,並表示長者很容易輕信來電者及街上要求路人捐款的不知名機構;他說,在街頭若有人要求捐款,可能僅是區區的5元善款,對方也可能聲稱因為疫情不能收現金,希望能用手機 掃描二維碼轉帳,對方就可能藉著掃描手機的機會,盜取長者的個人訊息,包括銀行帳戶等資料。

另外,很多乍到紐約的華人新移民或遊客,在機場搭乘計程車或電召車時,可能已經談好價格,以40元到目的地,但黑心司機可能在中途以各種方式再勒索額外的400元,否則鎖上門不開車,也不讓乘客下車;劉家坤說,若遇上這種情況,乘客可記下車牌及打911報案。

劉家坤也特別提醒長者,不要輕易相信陌生的來電,這些來電自稱為銀行、國稅局、警局或其它政府單位,若問及工卡及個人資料,就要特別注意,不要輕易提供,而政府部門也不會用電話向大眾查詢個人資料。

人瑞中心主任伍寶玲也呼籲長者們,要多些參與講座,得知最新的社會動向與訊息。

根據航港局的最新詐騙警示,詐騙集團 可能透過電話、簡訊電子郵件,面對面等不同方式與受害者聯絡,若時機成熟,會要求受害者以Zelle、Venmo、西聯匯款、禮物卡、加密貨幣等方式支付費用,民眾應注意。更多航港局資訊,可致電(201)239-3500。